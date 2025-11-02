Dlaczego w listopadzie faceci zapuszczają wąsy i łapią się za klejnoty?

Skąd się wziął "Movember"?

„Movember” to połączenie angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad). Akcja narodziła się w Australii na początku XXI wieku, kiedy grupa znajomych postanowiła zapuścić wąsy, by zwrócić uwagę na problemy zdrowotne mężczyzn. Pomysł szybko rozprzestrzenił się na cały świat i dziś wąsy w listopadzie są symbolem walki z nowotworami prostaty, jąder oraz chorobami psychicznymi u mężczyzn.

Jakie badania powinien zrobić każdy facet?

Profilaktyka to nie fanaberia, a obowiązek wobec siebie i bliskich. W zależności od wieku, mężczyźni powinni pamiętać o:

20–35 lat : samobadanie jąder raz w miesiącu, USG jąder w razie niepokojących zmian.

: samobadanie jąder raz w miesiącu, USG jąder w razie niepokojących zmian. 35–50 lat : regularne badania krwi, kontrola poziomu cholesterolu i ciśnienia, badanie prostaty w przypadku obciążenia rodzinnego.

: regularne badania krwi, kontrola poziomu cholesterolu i ciśnienia, badanie prostaty w przypadku obciążenia rodzinnego. 50+: badanie PSA (antygen swoisty dla prostaty), USG jamy brzusznej, kolonoskopia co kilka lat, kontrola serca i układu krążenia.

Warto działać, zanim będzie za późno. Tym bardziej, że większość badań można wykonać za darmo, w ramach NFZ.

Niestety największą przeszkodą w badaniach często nie jest dostępność, tylko psychika. Wielu mężczyzn unika badań, bojąc się diagnozy, bólu, a nawet.. rozebrania przed lekarzem. A profilaktyka to przecież najlepsza broń, która pozwala wykryć choroby zanim dadzą o sobie znać.

Choroby, które nie wybierają

Największym zagrożeniem są nowotwory prostaty i jąder – wykryte wcześnie dają ogromne szanse na wyleczenie. Ale to nie wszystko. Mężczyźni częściej niż kobiety bagatelizują choroby serca, cukrzycę czy otyłość. Do tego dochodzą problemy psychiczne – depresja i kryzysy emocjonalne, o których wciąż mówi się za mało.

Wąsy to symbol, badania to życie

Zapuszczenie wąsów w listopadzie to świetny pretekst, by przypomnieć sobie o zdrowiu. Ale prawdziwa odwaga to nie tylko stylizacja twarzy, lecz umówienie się na wizytę u lekarza i wykonanie badań.

Nie czekaj do listopada – profilaktyka działa przez cały rok. Wąsy mogą zniknąć, ale zdrowie zostaje.

