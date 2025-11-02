Dlaczego w listopadzie faceci zapuszczają wąsy i łapią się za klejnoty?

Spis treści
Skąd się wziął "Movember"?
„Movember” to połączenie angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad). Akcja narodziła się w Australii na początku XXI wieku, kiedy grupa znajomych postanowiła zapuścić wąsy, by zwrócić uwagę na problemy zdrowotne mężczyzn. Pomysł szybko rozprzestrzenił się na cały świat i dziś wąsy w listopadzie są symbolem walki z nowotworami prostaty, jąder oraz chorobami psychicznymi u mężczyzn.
Jakie badania powinien zrobić każdy facet?
Profilaktyka to nie fanaberia, a obowiązek wobec siebie i bliskich. W zależności od wieku, mężczyźni powinni pamiętać o:
- 20–35 lat: samobadanie jąder raz w miesiącu, USG jąder w razie niepokojących zmian.
- 35–50 lat: regularne badania krwi, kontrola poziomu cholesterolu i ciśnienia, badanie prostaty w przypadku obciążenia rodzinnego.
- 50+: badanie PSA (antygen swoisty dla prostaty), USG jamy brzusznej, kolonoskopia co kilka lat, kontrola serca i układu krążenia.
Warto działać, zanim będzie za późno. Tym bardziej, że większość badań można wykonać za darmo, w ramach NFZ.
Niestety największą przeszkodą w badaniach często nie jest dostępność, tylko psychika. Wielu mężczyzn unika badań, bojąc się diagnozy, bólu, a nawet.. rozebrania przed lekarzem. A profilaktyka to przecież najlepsza broń, która pozwala wykryć choroby zanim dadzą o sobie znać.
Choroby, które nie wybierają
Największym zagrożeniem są nowotwory prostaty i jąder – wykryte wcześnie dają ogromne szanse na wyleczenie. Ale to nie wszystko. Mężczyźni częściej niż kobiety bagatelizują choroby serca, cukrzycę czy otyłość. Do tego dochodzą problemy psychiczne – depresja i kryzysy emocjonalne, o których wciąż mówi się za mało.
Wąsy to symbol, badania to życie
Zapuszczenie wąsów w listopadzie to świetny pretekst, by przypomnieć sobie o zdrowiu. Ale prawdziwa odwaga to nie tylko stylizacja twarzy, lecz umówienie się na wizytę u lekarza i wykonanie badań.
Nie czekaj do listopada – profilaktyka działa przez cały rok. Wąsy mogą zniknąć, ale zdrowie zostaje.
