Dlaczego w listopadzie faceci zapuszczają wąsy i łapią się za klejnoty? Są ku temu ważne powody!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-02 22:30

Listopad to miesiąc, w którym mężczyźni na całym świecie przypinają sobie wąsy niczym odznakę odwagi. Nie chodzi jednak o modę, a o zdrowie. Akcja „Movember” ma jeden cel – przypomnieć facetom, że badania profilaktyczne mogą uratować życie.

Dlaczego w listopadzie faceci zapuszczają wąsy i łapią się za klejnoty?

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Skąd się wziął "Movember"?

„Movember” to połączenie angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad). Akcja narodziła się w Australii na początku XXI wieku, kiedy grupa znajomych postanowiła zapuścić wąsy, by zwrócić uwagę na problemy zdrowotne mężczyzn. Pomysł szybko rozprzestrzenił się na cały świat i dziś wąsy w listopadzie są symbolem walki z nowotworami prostaty, jąder oraz chorobami psychicznymi u mężczyzn.

Polecany artykuł:

Większość mężczyzn na samą myśl dostaje ataku paniki, a to może uratować im życ…

Jakie badania powinien zrobić każdy facet?

Profilaktyka to nie fanaberia, a obowiązek wobec siebie i bliskich. W zależności od wieku, mężczyźni powinni pamiętać o:

  • 20–35 lat: samobadanie jąder raz w miesiącu, USG jąder w razie niepokojących zmian.
  • 35–50 lat: regularne badania krwi, kontrola poziomu cholesterolu i ciśnienia, badanie prostaty w przypadku obciążenia rodzinnego.
  • 50+: badanie PSA (antygen swoisty dla prostaty), USG jamy brzusznej, kolonoskopia co kilka lat, kontrola serca i układu krążenia.

Warto działać, zanim będzie za późno. Tym bardziej, że większość badań można wykonać za darmo, w ramach NFZ.

Niestety największą przeszkodą w badaniach często nie jest dostępność, tylko psychika. Wielu mężczyzn unika badań, bojąc się diagnozy, bólu, a nawet.. rozebrania przed lekarzem. A profilaktyka to przecież najlepsza broń, która pozwala wykryć choroby zanim dadzą o sobie znać.

Choroby, które nie wybierają

Największym zagrożeniem są nowotwory prostaty i jąder – wykryte wcześnie dają ogromne szanse na wyleczenie. Ale to nie wszystko. Mężczyźni częściej niż kobiety bagatelizują choroby serca, cukrzycę czy otyłość. Do tego dochodzą problemy psychiczne – depresja i kryzysy emocjonalne, o których wciąż mówi się za mało.

Wąsy to symbol, badania to życie

Zapuszczenie wąsów w listopadzie to świetny pretekst, by przypomnieć sobie o zdrowiu. Ale prawdziwa odwaga to nie tylko stylizacja twarzy, lecz umówienie się na wizytę u lekarza i wykonanie badań.

Nie czekaj do listopada – profilaktyka działa przez cały rok. Wąsy mogą zniknąć, ale zdrowie zostaje.

Polecany artykuł:

Czego wstydzą się faceci? Tematy, o których nie mówią nawet najbliższym
Czego wstydzą się faceci?
10 zdjęć
Sonda
Badasz się regularnie?
Rzucam hasło: Michał Puszyński. Urolog
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROFILAKTYKA RAKA
MĘŻCZYŹNI
RAK PROSTATY
NOWOTWÓR
PROFILAKTYKA
MOVEMBER
CHOROBY
CHOROBY NOWOTWOROWE
BADANIA PROFILAKTYCZNE
RAK JĄDER