QUIZ. Zapomniane zawody. Czy znasz je wszystkie?

Współczesny rynek pracy jest zdominowany przez dynamicznie rozwijające się branże, takie jak IT, finanse czy marketing. W mediach nieustannie pojawiają się artykuły o zapotrzebowaniu na specjalistów z tych dziedzin. Jednakże, obok tych nowoczesnych profesji, istnieje całe spektrum zawodów, które, choć często niedoceniane, są głęboko zakorzenione w historii i tradycji. Mowa tu o zawodach rzemieślniczych oraz tych, które z biegiem lat stały się niszowe lub niemal zapomniane.

Gwarantujemy, że quiz nie będzie tak prosty jak mogło się wydawać. Jeśli doskonale rozróżniacie rzemieślników, a słownik języka polskiego znacie niemal na pamięć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Nie obawiaj się, jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi. Celem tego quizu jest nie tylko sprawdzenie Twojej wiedzy, ale także jej poszerzenie. Powodzenia!

QUIZ. Zapomniane zawody i ich nazwy. 10/10 tylko dla fachowców! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Czym zajmuje się szkutnik? buduje lub naprawia statki wytwarza zbroje produkuje broń Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.