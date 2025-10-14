QUIZ. Zapomniane zawody i ich nazwy. 10/10 tylko dla fachowców!

QUIZ. Zapomniane zawody. Czy znasz je wszystkie?
Współczesny rynek pracy jest zdominowany przez dynamicznie rozwijające się branże, takie jak IT, finanse czy marketing. W mediach nieustannie pojawiają się artykuły o zapotrzebowaniu na specjalistów z tych dziedzin. Jednakże, obok tych nowoczesnych profesji, istnieje całe spektrum zawodów, które, choć często niedoceniane, są głęboko zakorzenione w historii i tradycji. Mowa tu o zawodach rzemieślniczych oraz tych, które z biegiem lat stały się niszowe lub niemal zapomniane.
Gwarantujemy, że quiz nie będzie tak prosty jak mogło się wydawać. Jeśli doskonale rozróżniacie rzemieślników, a słownik języka polskiego znacie niemal na pamięć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki.
Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Nie obawiaj się, jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi. Celem tego quizu jest nie tylko sprawdzenie Twojej wiedzy, ale także jej poszerzenie. Powodzenia!
Co to jest quiz?
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.