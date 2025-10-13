Wybuch w porcie w Kołobrzegu! Przerażające nagranie z momentu eksplozji

Kołobrzeg: Wybuch w porcie jachtowym w Zachodniopomorskiem

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę (12 października 2025), po godzinie 18:00. - To był potężny wybuch, aż wszystko się zatrzęsło – relacjonuje świadek zdarzenia. Mężczyzna bez wahania wskoczył na pomost i pomagał wydostać z płonącego jachtu rannego mężczyznę. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Okazało się, że przyczyną tragedii była eksplozja butli z gazem znajdującej się na jednostce. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego butla eksplodowała. Okoliczności zdarzenia badają służby.

Senior może mówić o cudzie

Wewnątrz jachtu był 70-letni mężczyzna, który cudem przeżył wybuch. Został poważnie poparzony ima otwarte złamanie nogi. Ratownicy medyczni udzielili mu pomocy na miejscu, a następnie przewieźli do szpitala. Siła eksplozji była tak duża, że uszkodzone zostały także dwa sąsiednie jachty. Jak poinformował rzecznik KW PSP w Szczecinie, wdziałaniach brały trzy zastępy straży pożarnej.

W sieci pojawiło się przerażające nagranie z Kołobrzegu. Widać na nim moment eksplozji!

