Koszmar na drodze! Zderzenie ciężarówki z "elką". Jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek na starej "trójce" pod Goleniowem, gdzie zderzyły się ciężarówka i samochód nauki jazdy.

Jedna osoba zginęła, a kierowca ciężarówki został ranny i trafił do szpitala.

Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, wstępnie mówi się o nieustąpieniu pierwszeństwa przez ciężarówkę.

Jakie są dalsze szczegóły tego tragicznego wypadku i co ustalają służby?

Do wypadku doszło w poniedziałek (20 października) rano na starej "trójce" między Przybiernowem a Babigoszczą (powiat goleniowski). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciągnik siodłowy z naczepą zderzył się z samochodem osobowym. Po uderzeniu „elka” przerwała barierę energochłonną i wjechała do przydrożnego rowu.

Zastępczyni komendanta powiatowego policji w Goleniowie mł. insp. Magdalena Miszczak przekazała niedługo po wypadku, że w "ciągu najbliższych kilkunastu minut służby ratunkowe i specjalistyczna grupa straży pożarnej dotrze do wnętrza samochodu osobowego". Policjantka wskazała, że wstępnie można przyjąć, że przyczyną wypadku mogło być nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez ciężarówkę.

- Samochód osobowy był oznaczony tzw. elką, ale czy był w trakcie wykonywania kursu szkoleniowego czy nie, tego na ten moment nie wiem - podkreśliła Miszczak.

Ofiara wypadku to instruktor nauki jazdy w wieku ok. 50 lat. Z kolei 68-letni kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, został przewieziony do szpitala, jego stan jest dobry. - Będą pobrane próbki jego krwi do badań na zawartość alkoholu i innych środków - dodała Miszczak.

Oprócz lokalnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, na miejsce wypadku została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego ze Stargardu. To jest ciężki sprzęt, który pomaga nam w wydobyciu samochodów. Samochód ciężarowy został już usunięty. Cały czas strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych pracują, rozginają karoserię osobówki, aby potwierdzić, że podróżowała nią tylko jedna osoba.

- przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Dawna droga krajowa nr 3, biegnąca wzdłuż S3, to obecnie droga powiatowa. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z drogą Stepnica – Rokita.

