Koszmar na drodze! Zderzenie ciężarówki z "elką". Jedna osoba nie żyje

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-10-20 15:40

Śmiertelny wypadek na starej krajowej "trójce" pod Goleniowem (woj. zachodniopomorskie). Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem nauki jazdy. To instruktor nauki jazdy. 68-letni kierowca ciężarówki został ranny i przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracują służby.

  • Tragiczny wypadek na starej "trójce" pod Goleniowem, gdzie zderzyły się ciężarówka i samochód nauki jazdy.
  • Jedna osoba zginęła, a kierowca ciężarówki został ranny i trafił do szpitala.
  • Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, wstępnie mówi się o nieustąpieniu pierwszeństwa przez ciężarówkę.
  • Jakie są dalsze szczegóły tego tragicznego wypadku i co ustalają służby?

Do wypadku doszło w poniedziałek (20 października) rano na starej "trójce" między Przybiernowem a Babigoszczą (powiat goleniowski). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciągnik siodłowy z naczepą zderzył się z samochodem osobowym. Po uderzeniu „elka” przerwała barierę energochłonną i wjechała do przydrożnego rowu.

Zastępczyni komendanta powiatowego policji w Goleniowie mł. insp. Magdalena Miszczak przekazała niedługo po wypadku, że w "ciągu najbliższych kilkunastu minut służby ratunkowe i specjalistyczna grupa straży pożarnej dotrze do wnętrza samochodu osobowego". Policjantka wskazała, że wstępnie można przyjąć, że przyczyną wypadku mogło być nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez ciężarówkę.

Samochód osobowy był oznaczony tzw. elką, ale czy był w trakcie wykonywania kursu szkoleniowego czy nie, tego na ten moment nie wiem - podkreśliła Miszczak.

Ofiara wypadku to instruktor nauki jazdy w wieku ok. 50 lat. Z kolei 68-letni kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, został przewieziony do szpitala, jego stan jest dobry. - Będą pobrane próbki jego krwi do badań na zawartość alkoholu i innych środków - dodała Miszczak.

Oprócz lokalnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, na miejsce wypadku została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego ze Stargardu. To jest ciężki sprzęt, który pomaga nam w wydobyciu samochodów. Samochód ciężarowy został już usunięty. Cały czas strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych pracują, rozginają karoserię osobówki, aby potwierdzić, że podróżowała nią tylko jedna osoba.

- przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Dawna droga krajowa nr 3, biegnąca wzdłuż S3, to obecnie droga powiatowa. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z drogą Stepnica – Rokita.

WYPADEK
ZACHODNIOPOMORSKIE