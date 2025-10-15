Fabian przeżył upadek z 18 metrów! To nie koniec koszmaru 21-latka

2025-10-15 13:08

21-letni Fabian przeżył upadek z ok. 18 metrów, ale jeszcze długo będzie potrzebował specjalistycznej opieki. Młody mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi 22 września br. i trafił do szpitala licznymi obrażeniami, w tym z pęknięciami kości szczęki, pękniętą czaszką i połamanymi kończynami. Zagrożenie życia dla mieszkańca powiatu stargardzkiego minęło, ale nadal potrzebuje on znacznej pomocy.

  • 21-letni Fabian przeżył upadek z 18 metrów, doznając licznych obrażeń, które zagrażały jego życiu.
  • Po ośmiu operacjach mężczyzna nadal zmaga się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, ale jego bliscy chcą, by znów był osobę pełną życia i nadziei.
  • Aby Fabian mógł odzyskać sprawność, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. Sprawdź, jak możesz pomóc.

21-letni Fabian przeżył upadek z 18 m. Ruszyła zbiórka pieniędzy

Potrzeba 300 tys. zł, by 21-letni Fabian, który przeżył upadek z 18 metrów, mógł odzyskać sprawność. Do zdarzenia doszło 22 września br., ale jego okoliczności nie są znane. Ciężko ranny mężczyzna, w stanie zagrożenia życia, trafił do szpitala z następującymi obrażeniami: 

  • pęknięciami kości szczęki;
  • pękniętą czaszką;
  • obitymi płucami;
  • pękniętą wątrobą,
  • złamanymi rękoma;
  • złamaniem otwartym nogi,
  • pękniętymi żebrami;
  • pękniętą miednicą.

Fabian przeszedł aż 8 operacji, a lekarze musieli usunąć mu kawałek czaszki. Nie wiadomo, czy będzie widział na prawe oko, a do tego ma niesprawną rękę i jedną z nóg. Cały czas musi na siebie uważać, bo z powodu usunięcia śledziony jest narażony na różnego rodzaju infekcje. 21-latek potrzebuje intensywnej terapii ruchowej i psychicznej, dlatego ruszyła zbiórka pieniędzy na jego rzecz.

Fabian to mądry, uśmiechnięty, radosny, skromny i uparty człowiek. Mało kto widział go bez uśmiechu na twarzy. Człowiek, który każdą myśl zamienia w tekst piosenki i cały czas walczący o lepszą „formę”. Chłopak, który dla swoich ludzi skoczył by w ogień, który chce żyć tak jak wcześniej i cieszyć się każdym nowym dniem, sukcesem - informują bliscy poszkodowanego na Pomagam.pl.

Link do zbiórki znajduje się TUTAJ.

