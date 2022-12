Ze Szczecina prosto na lotnisko w Berlinie. Niemcy zapowiadają atrakcyjne połączenie kolejowe

O popularności portu lotniczego w stolicy Niemiec świadczy m.in. duża oferta połączeń, a także mała odległość od Szczecina i łatwy dojazd, m.in. autostradą A11 od Kołbaskowa aż do berlińskiego Ringu. Wkrótce zdecydowanie lepsze ma stać się połączenie kolejowe z Berlinem i znajdującym się tam lotniskiem. Niemcy zapowiadają uruchomienie bezpośrednich pociągów na trasie Szczecin-Berlin, w tym również z możliwością dojazdu na lotnisko Berlin Brandenburg.

Zmieni się przede wszystkim częstotliwość kursowania pociągów. Berlińsko-brandenburski Związek Komunikacyjny zapowiada, że ze Szczecina do Berlina i z powrotem będzie można dostać się co godzinę. Będą to zarówno połączenia bezpośrednie jak i z przesiadką w Angermünde. Podróż bezpośrednim ekspresem regionalnym RE9 ze Szczecina Głównego do Berlin Hauptbahnhof zajmie 90 minut. Pociąg jednak nie skończy biegu i będzie kontynuował trasę na lotnisko Berlin Brandenburg, co zajmie kolejne 30 minut. Natomiast pociąg RB666 będzie dojeżdżał do Angermünde, gdzie będzie skomunikowany z pociągiem do Berlina. Podróż z przesiadką zajmie około 2 godzin.

Możliwe, że na trasie do Berlina pojawią się również pociągi PKP Intercity, które ze stolicą Niemiec połączą Trójmiasto i Słupsk. Przypomnijmy, takie połączenie istniało prawie 20 lat temu, gdy między Berlinem, Trójmiastem i Olsztynem kursował bardzo nowoczesny jak na tamte czasy pociąg "Mare Balticum".

Zanim to jednak nastąpi, zmodernizowana musi zostać trasa kolejowa. Obecnie trwają prace na 49-kilometrowym odcinku między granicą i Angermünde, gdzie docelowo zostanie zbudowany drugi tor, a linia zostanie zelektryfikowana. Inwestycja ma być zakończona w 2026 roku. Podobne zadanie ma zostać zrealizowane również po polskiej stronie, gdzie konieczna jest przebudowa kilkukilometrowego odcinka torów. Obecnie trwają prace projektowe.

