Damian wyszedł z domu i przepadł bez śladu. "Może przebywać w szałasie"

Zaginął Damian Adamowicz ze Szczecina. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

36-letni Damian Adamowicz, zamieszkały w Szczecinie przy ul. Santockiej, wyszedł z domu 31 lipca 2025 roku około godziny 9:00 i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Sprawę zgłoszono na policję, która prowadzi intensywne poszukiwania. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, ostatni raz Damian Adamowicz widziany był 11 sierpnia na stacji paliw przy ul. Przyszłości w Szczecinie.

„Apelujemy do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Damiana Adamowicza, o kontakt z Komendą Policji Szczecin Pogodno lub Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób”

– informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Rysopis zaginionego Damiana Adamowicza

Damian Adamowicz ma 36 lat, około 180 cm wzrostu i waży około 80 kg. Ma krótko ścięte, jasne włosy, niebieskie oczy i śniadą cerę. Na przedramionach ma blizny. W dniu zaginięcia ubrany był w krótkie spodenki w kratę i granatowy t-shirt. W chwili zaginięcia nie miał przy sobie plecaka ani torby.

Możliwe miejsce pobytu 36-latka. "Może przebywać w szałasie"

Policja informuje, że Damian Adamowicz może przebywać nad rzeką Płonią – w namiocie lub szałasie, w okolicach Płoni lub Jezierzyc. Osoby, które widziały zaginionego 36-latka lub posiadają jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, proszone są o pilny kontakt ze służbą dyżurną komisariatu Szczecin Pogodno pod numerem telefonu 47 78 19103 lub Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób pod numerem telefonu 47 78 14 441.

