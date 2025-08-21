Zażądał od ojca pieniędzy na alkohol. Gdy ten odmówił, Piotr zaczął zadawać ciosy nożem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-21 11:22

Zaatakował swojego ojca, gdy ten odmówił mu pieniędzy na zakup alkoholu. Złapał za nóż i zaczął zadawać ciosy. Potem zabrał mu 200 złotych i uciekł. Piotr S. wkrótce odpowie za rozbój i usiłowanie zabójstwa.

Zażądał od ojca pieniędzy na alkohol. Gdy ten odmówił, Piotr zaczął zadawać ciosy nożem

i

Autor: gk/ Pixabay.com
Szczecin SE Google News
  • Mężczyzna zaatakował ojca nożem, bo ten odmówił mu pieniędzy na alkohol, a następnie ukradł mu 200 złotych.
  • Ofiara doznała kilkunastu ciosów nożem w głowę i szyję, co spowodowało obrażenia realnie zagrażające życiu.
  • Piotr S. stanie przed sądem pod zarzutem rozboju i usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie.

Brutalny atak na ojca. Poszło o alkohol?

Prokuratura Rejonowa w Gryficach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi S., podejrzanemu o rozbój i usiłowanie zabójstwa swojego ojca. Do zdarzenia doszło 13 lutego 2025 roku w miejscowości Wlewo (woj. zachodniopomorskie). Piotr S. zażądał od swojego ojca pieniędzy na zakup alkoholu. Kiedy ten odmówił, syn wpadł w furię. Według ustaleń prokuratury, Piotr S. doprowadził ojca do stanu bezbronności, zadając mu kilkanaście ciosów nożem w głowę i szyję. Następnie zabrał mu 200 złotych i uciekł z miejsca zdarzenia.

- Pokrzywdzony wezwał pogotowie ratunkowe, które po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej przewiozło go do szpitala. Obrażenia ciała doznane przez pokrzywdzonego spowodowały u niego długotrwałą chorobę realnie zagrażającą życiu - tłumaczy prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Polecany artykuł:

Pijacki rajd skodą zakończył się na przystanku. Wszyscy poszli spać

Syn usiłował zabić ojca. Grozi mu dożywocie

Piotr S. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że wkrótce stanie przed wymiarem sprawiedliwości i odpowie za swoje czyny.

Mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa i będzie odpowiadał w ramach recydywy.

- Czyn zarzucony Piotrowi S. zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności - dodaje prok. Julia Szozda.

Polecany artykuł:

Znudził mu się pies. Najpierw chciał go uśpić, a w końcu porzucił
Znudził mu się pies. Najpierw chciał go uśpić, a w końcu porzucił
6 zdjęć
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Prawomocny wyrok dla kobiety, która zabiła konkubenta krojąc pomidory
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROZBÓJ
PROKURATURA
AKT OSKARŻENIA
ATAK NOŻEM