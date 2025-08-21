Pijacki rajd skodą zakończył się na przystanku. Wszyscy poszli spać

Spis treści
Skoda zablokowała autobus. W środku spało dwóch mężczyzn
Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (19-20 sierpnia). Interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia kierowcy autobusu, który nie mógł kontynuować jazdy z powodu samochodu blokującego zatokę przystankową. Na miejscu policjanci zauważyli Skodę Octavię, w której spało dwóch mężczyzn w wieku 39 i 30 lat. Byli pijani. Obok, na ławce w wiacie przystankowej, siedział 19-letni kierowca.
Nietrzeźwy kierowca siedział na ławce
Okazało się, że młody mężczyzna również był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad pół promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo wyszło na jaw, że 19-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci zatrzymali go i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.
Co grozi 19-latkowi?
Sprawa jest w toku, a policjanci prowadzą dalsze czynności, aby ustalić, do kogo należał pojazd, którym poruszali się mężczyźni. 19-latkowi grożą poważne konsekwencje prawne za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i bez uprawnień.
Zgodnie z polskim prawem, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Dodatkowo, za kierowanie bez uprawnień grozi kara grzywny. Sprawa trafi do sądu, który zadecyduje o ostatecznym wymiarze kary.