Pijacki rajd skodą zakończył się na przystanku. Wszyscy poszli spać

Grzegorz Kluczyński
2025-08-21 10:48

Szczecińscy policjanci mieli pracowitą noc. Zostali wezwani do nietypowej interwencji. Kierowca autobusu nie mógł kontynuować trasy, ponieważ zatokę przystankową blokował samochód. Na miejscu okazało się, że za kierownicą siedział pijany 19-latek, który nigdy nie miał prawa jazdy! A to był dopiero początek zaskakujących odkryć.

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Skoda zablokowała autobus. W środku spało dwóch mężczyzn

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (19-20 sierpnia). Interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia kierowcy autobusu, który nie mógł kontynuować jazdy z powodu samochodu blokującego zatokę przystankową. Na miejscu policjanci zauważyli Skodę Octavię, w której spało dwóch mężczyzn w wieku 39 i 30 lat. Byli pijani. Obok, na ławce w wiacie przystankowej, siedział 19-letni kierowca.

Nietrzeźwy kierowca siedział na ławce

Okazało się, że młody mężczyzna również był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad pół promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo wyszło na jaw, że 19-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci zatrzymali go i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.

Co grozi 19-latkowi?

Sprawa jest w toku, a policjanci prowadzą dalsze czynności, aby ustalić, do kogo należał pojazd, którym poruszali się mężczyźni. 19-latkowi grożą poważne konsekwencje prawne za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i bez uprawnień.

Zgodnie z polskim prawem, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Dodatkowo, za kierowanie bez uprawnień grozi kara grzywny. Sprawa trafi do sądu, który zadecyduje o ostatecznym wymiarze kary.

