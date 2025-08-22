"Wąskie gardło" między Pomorzanami i Turzynem

Wspomniany odcinek był "wąskim gardłem" na trasie SKM. Wcześniej pociągi poruszały się tylko jednym torem, więc konieczna była kompleksowa rozbudowa. Poszerzono "wąwóz" na wysokości przystanku Szczecin Pomorzany, by mogły się tam zmieścić dwa tory i dwa perony. Innym brakującym elementem była przeprawa nad ulicą Ku Słońcu w rejonie przyszłego przystanku Szczecin Cmentarz Centralny. Jednotorową linię obsługiwał wąski, stalowy wiadukt, na którym mieścił się tylko jeden tor. Konieczna więc była jego rozbudowa.

Nowy wiadukt już jest

Właśnie nastąpił przełom, gdyż w tym tygodniu, dosłownie z dnia na dzień, obok zabytkowej, około 130-letniej konstrukcji pojawiła się zupełnie nowa, na której będzie można położyć brakujący drugi tor. Wcześniej, przez kilka miesięcy trwała budowa betonowych przyczółków, na których można było osadzić ogromne, bo kilkudziesięciometrowe stalowe przęsło.

To bardzo ważna zmiana i duży krok naprzód w tej bardzo opóźnionej inwestycji. Dzięki nowemu wiaduktowi nad ulicą Ku Słońcu prace z pewnością przyspieszą i pojawi się brakujący odcinek torowiska.

Trzy wiadukty nad ul. Ku Słońcu

Obecnie w tym miejscu znajdują się trzy wiadukty. Największy i najbardziej charakterystyczny żelbetowy wiadukt na trasie Szczecin Turzyn - Szczecin Wzgórze Hetmańskie, który powstał w latach 20. XX wieku. Zdecydowanie mniejszy i najstarszy, który zbudowano jeszcze w XIX wieku i którym pociągi kursowały od Szczecina Głównego w kierunku Polic. Obok niego stoi teraz trzeci, na którym powstanie drugi tor na tej samej trasie.

Kiedy pojedziemy SKM w Szczecinie?

Kiedy w końcu dojedziemy pociągami SKM do Polic? Optymistyczny wariant zakłada, że stanie się to w połowie 2026 roku. Pojawiają się jednak informacje, że może to nastąpić kilka miesięcy później, na przełomie 2026 i 2027 roku. Przypomnijmy, początkowo zakładano, że ta ważna dla regionu, warta ponad 1,1 mld zł inwestycja komunikacyjna zakończy się w 2022 roku. Tak się jednak nie stało, a kolejne terminy były kilka razy przesuwane w czasie.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie