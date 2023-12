Takiego tunelu nie ma na żadnej stacji. Aż przyjemniej czeka się na pociąg

Kierowcy i turyści będą kląć wniebogłosy. To potrwa do marca, albo jeszcze dłużej!

Kiedy to się skończy?

Czekają go kłopoty

Miały trafić z Norwegii do Ukrainy. Celnicy udaremnili przemyt "dużego kalibru"

Stacja kolejowa Szczecin Podjuchy to jeden z elementów powstającej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, który jest gotowy w stu procentach. Jest węzeł przesiadkowy, duży parking, a po wybudowaniu nowego mostu przez Regalicę i przebudowie przystanku na swoje trasy wróciły pociągi. W ramach inwestycji powstał również nowy tunel prowadzący na peron. Różni się on jednak od innych podobnych obiektów. Uwagę podróżnych zwracają kolorowe obrazy, związane ze szczecińską Pogonią i nawiązujące do historii tej części miasta.

Wielkoformatowe malowidło, które zdobi ściany przejścia podziemnego powstało dzięki współpracy Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" i wykonawcy inwestycji. Autorem muralu jest Rafał Pol Razecki. Znajdują się na nim nie tylko symbole szczecińskiego klubu, ale też elementy związane z koleją i samymi Podjuchami. Dzieło przedstawia m.in. zabytkowy kolejowy most zwodzony, okolice Jeziora Szmaragdowego i historyczny autobus.

Mural bez wątpienia jest wyjątkową ozdobą stacji kolejowej. Może też skutecznie zapobiegać aktom wandalizmu. Grafficiarze najczęściej trzymają się zasady, żeby nie zamalowywać innych dzieł. Poza tym malowidło w tunelu na stacji w Podjuchach związane jest tematycznie z Pogonią Szczecin, co dla wielu stanowi prawdziwą "świętość", której nie należy niszczyć. Pozostaje więc mieć nadzieję, że będzie cieszyć oczy podróżnych jak najdłużej.