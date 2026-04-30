Jest decyzja w sprawie tramwajów z Niemiec. Czy miasto zainwestuje w używany tabor?

Koniec planów na używane tramwaje z Niemiec?

Jak informuje Rynek-Kolejowy.pl, Tramwaje Szczecińskie definitywnie rezygnują z zakupu używanego taboru, w tym wagonów oferowanych przez Magdeburg czy Berlin. Prezes spółki, Krystian Wawrzyniak, przyznał, że po analizie kosztów i opłacalności modernizacji takich pojazdów pomysł przestał mieć sens.

– Po wizytach w Magdeburgu i Berlinie oraz po ocenie opłacalności zakupu i modernizacji tamtejszych tramwajów używanych spółka zrezygnowała z opcji „tramwaje używane”. Nastawiamy się na zakup wyłącznie nowego taboru – powiedział portalowi prezes TS.

To oznacza, że Szczecin nie skorzysta z okazji, jaką była wyprzedaż niskopodłogowych GT6 przez berlińskie BVG – mimo wcześniejszych udanych transakcji z tym przewoźnikiem.

Ciąg dalszy pod galerią

39

Miasto chce 20 nowych tramwajów

Zamiast używanych wagonów, Szczecin planuje duży zakup fabrycznie nowych pojazdów. Spółka celuje w 20 niskopodłogowych tramwajów, w tym ośmiu dwukierunkowych. Nowe wagony mają mieć ok. 32 metrów długości, co wynika z obecnych parametrów przystanków w mieście. Problemem pozostaje jednak finansowanie – w tegorocznym budżecie nie ma na to środków, a miasto nie widzi na razie dostępnych funduszy zewnętrznych.

Wysoka podłoga zostanie na dłużej

Rezygnacja z używanego taboru oznacza jedno: wysokopodłogowe tramwaje pozostaną na szczecińskich torach dłużej, niż planowano. Do wymiany wciąż pozostaje około 40 brygad dziennie, a nowe zakupy będą rozłożone w czasie.

Obecnie większość taboru wysokopodłogowego to berlińskie Tatry T6A2 oraz różne odmiany wagonów 105Na. Po dostarczeniu wszystkich 12 nowych Moderusów Gamma w mieście nadal pozostanie 10 składów Tatr.

– Termin wycofania tych wagonów zależy od możliwości finansowych gminy i pozyskanych środków zewnętrznych – podkreślił prezes TS w rozmowie z Rynek-Kolejowy.pl.

Co dalej? Nowy tabor i remonty torowisk

Spółka planuje również zakup nowego wagonu technicznego – być może razem z nowymi tramwajami. Miałby on być wyposażony m.in. w agregat do jazdy bez napięcia i dyszę do natrysku płynu przeciwoblodzeniowego.

Równolegle miasto i przewoźnik przygotowują się do dużych inwestycji infrastrukturalnych: rozbudowy zajezdni Pogodno, modernizacji trasy na Gocław i potencjalnych nowych odcinków sieci.

Decyzja o rezygnacji z używanych tramwajów z Niemiec to zwrot w polityce taborowej Szczecina. Miasto stawia wyłącznie na nowy tabor, choć oznacza to wolniejsze tempo wymiany wysłużonych wagonów. Kluczowe będą teraz pieniądze – bez nich 20 nowych tramwajów pozostanie tylko planem.

Źródło: Rynek-Kolejowy.pl

Sonda Czy lubisz podróżować tramwajem? Tak Nie