Tak wygląda nowa Gamma. Już w ten weekend nowe tramwaje wyjadą na ulice Szczecina

Pierwsza Gamma pokazana mieszkańcom

Na pętli Głębokie zaprezentowano tramwaj o numerze bocznym 631 – pierwszy, który dotarł do Szczecina w styczniu prosto z fabryki Modertrans w podpoznańskich Biskupicach. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski oraz przedstawiciele producenta.

– To był zakup przez nas długo oczekiwany – podkreślił prezydent Piotr Krzystek. – Dzięki dwunastu nowym Gammom 50 z 80 tramwajów jeżdżących na co dzień po Szczecinie będzie zestawami niskopodłogowymi.

Osiem tramwajów jest już na zajezdni Pogodno, z czego cztery są gotowe do wyjazdu na trasy.

W weekend ruszają pierwsze kursy

Już w sobotę, 28 marca o świcie pierwsze cztery Gammy wyjadą na linię nr 4 – jedyną w mieście, która wymaga tramwajów dwukierunkowych. Dzięki nowemu taborowi częstotliwość kursowania „czwórki” w dni powszednie spadnie z 9 do 6 minut.

– Dwanaście pojazdów w ciągu najbliższych tygodni trafi na szczecińskie linie – zapowiedział prezydent Krzystek po krótkim przejeździe testowym.

W przyszłości Gammy mają pojawić się także na linii nr 12, między ul. Szpitalną a pętlą Dworzec Niebuszewo.

Nowoczesne, ciche i wygodne

Moderusy Gamma to jednoprzestrzenne, trójczłonowe, w pełni niskopodłogowe tramwaje o długości 32 metrów. Mieszczą 240 pasażerów, w tym 46 na miejscach siedzących. Na pokładzie znajdziemy:

klimatyzację,

Wi-Fi i gniazda USB,

oświetlenie LED,

monitoring,

rampy dla wózków,

czujniki nacisku w drzwiach,

cztery skrętne wózki napędowe zapewniające cichą jazdę.

– To zmniejsza zużycie obręczy kół i szyn oraz zapewnia cichszą eksploatację – wyjaśnił prezes Tramwajów Szczecińskich Krystian Wawrzyniak. – Ten tramwaj jest bardziej przewidywalny. Trochę jak samochód z napędem na cztery koła.

Co ważne, w razie zaniku napięcia Gamma może przejechać na akumulatorach około 100 metrów – wystarczająco, by zjechać ze skrzyżowania.

Kontrakt za 160 mln zł i unijne wsparcie

Miasto kupiło 12 tramwajów oraz pojazd techniczny za prawie 160 mln zł. Zakup był możliwy dzięki dużemu dofinansowaniu:

33 mln zł z programu FEnIKS,

prawie 82 mln zł z KPO.

– Dofinansowanie było na poziomie 85 proc. – zaznaczył prezydent Krzystek.

Wojewoda Adam Rudawski przypomniał, że środki z KPO trafiły do Szczecina dzięki decyzjom Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Cena jednego tramwaju wyniosła 12 mln zł. Jak podkreślił Maciej Kin z Modertrans, dziś – przy wzroście cen miedzi, komponentów i kosztów pracy – kosztowałby on co najmniej 18 mln zł.

Czy będą kolejne tramwaje?

Prezydent Krzystek przyznał, że miasto rozważa zakup kolejnych pojazdów, choć decyzje jeszcze nie zapadły.

Z kolei prezes TS Krystian Wawrzyniak nie ukrywa, że spółka chciałaby pozyskać jeszcze osiem dwukierunkowych tramwajów.

– Takie pojazdy są bardzo funkcjonalne, szczególnie podczas remontów torowisk – podkreślił.

