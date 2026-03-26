Tak ma wyglądać nowoczesne osiedle TBS. Zwycięski projekt zachwyca, ale mieszkańcy mają obawy

22Architekci wygrywają konkurs na osiedle TBS w Szczecinie

Do rywalizacji zorganizowanej przez Szczecińskie TBS oraz lokalny oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich przystąpiły łącznie dwadzieścia trzy biura projektowe. Ostatecznie sędziowie uznali, że najlepszą wizję zaprezentowała warszawska pracownia 22Architekci, która w nagrodę otrzymała pięćdziesiąt tysięcy złotych oraz oficjalne zaproszenie do dalszych negocjacji w sprawie realizacji tej inwestycji.

"Koncepcja bardzo dobrze rozpoznaje uwarunkowania terenu i kontekst przestrzenny otaczającej zabudowy – podkreślono w uzasadnieniu werdyktu. Jurorzy docenili umiejętne operowanie różnymi typologiami zabudowy i zachowanie naturalnych walorów terenu"

- czytamy w uzasadnieniu.

Ogromnej radości z wybranego rozwiązania nie ukrywał również przewodniczący komisji konkursowej, Zbigniew Maćków.

– Pierwszy raz w tym kraju polityka mieszkaniowa miasta realizowana jest w sposób, który buduje absolutną awangardę architektoniczną w Polsce… Budowanie mieszkań społecznych może o lata świetlne wyprzedzać rynek komercyjny – mówił podczas ogłoszenia wyników.

Jakie funkcje zaoferują nowe mieszkania komunalne w Podjuchach?

Planowane osiedle powstanie na wymagającym terenie między ulicami Sąsiedzką, Ukośną, Wschodnią oraz autostradą A6. Zwycięzcy konkursu postanowili maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał tej przestrzeni. Projekt zakłada budowę blisko pięciuset sześćdziesięciu mieszkań na wynajem, dwóch przestrzeni usługowych oraz rozbudowanej infrastruktury społecznej. Na osiedlu znajdzie się dzienny dom wsparcia dla seniorów, placówka opiekuńcza dla dzieci, a także lokale treningowe dla osób z niepełnosprawnościami i mieszkania dla różnych typów gospodarstw. Całość zostanie uzupełniona o place zabaw, strefy rekreacyjne, ciągi piesze oraz parkingi, które połączono z bujną zielenią. Pierwsza faza tej inwestycji ma wystartować w latach 2027–2029.

Pozytywne opinie internautów o inwestycji Szczecińskiego TBS

W sieci zaprezentowany projekt spotkał się z dużym entuzjazmem. Użytkownicy mediów społecznościowych doceniają przede wszystkim mnóstwo planowanej zieleni oraz odejście od typowego, betonowego klimatu. Komentujący chwalą również nowoczesną i nienachalną formę architektoniczną oraz świetne połączenie funkcji mieszkaniowych ze społecznymi.

„Wreszcie osiedle, które wygląda jak XXI wiek, a nie betonowy labirynt” – piszą użytkownicy.

Krytyka lokalizacji. Sąsiedztwo autostrady A6 budzi kontrowersje

Oprócz pochwał pojawiają się jednak wyraźne głosy krytyki. Głównym mankamentem inwestycji jest bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej autostrady A6, która generuje duży hałas. Przeciwnicy punktują także spore oddalenie od centrum Szczecina i obawiają się o jakość lokalnej komunikacji miejskiej. Te niedogodności to jednak nic w porównaniu z ogromnymi obawami samych mieszkańców dzielnicy.

Mieszkańcy szczecińskich Podjuch obawiają się paraliżu drogowego

Największy niepokój panuje właśnie wśród społeczności Podjuch. Część osób uważa, że budowa nowego osiedla doprowadzi do drastycznego wzrostu ruchu samochodowego w okolicy. Mieszkańcy obawiają się przeciążenia wąskich dróg i jeszcze większych zatorów na trasach dojazdowych do centrum.

„Drogi już teraz są niewydolne, a co będzie po dobudowaniu kilkuset mieszkań?” – pytają na lokalnych forach.

Przyszłość osiedla i wyzwania infrastrukturalne dla Szczecina

Mimo sporych kontrowersji, władze ewidentnie promują ambitne podejście do architektury społecznej. Jeśli plan zostanie pomyślnie zrealizowany, Podjuchy zyskają jedno z najbardziej unikalnych osiedli komunalnych w kraju. Największą niewiadomą pozostaje to, czy rozbudowa okolicznej infrastruktury drogowej nadąży za śmiałymi wizjami architektów.

