Co powstanie w miejscu dawnych kamienic i upadłego Energopolu? Deweloper odsłonił karty

Działka z burzliwą historią. Tu upadł budowlany gigant

Teren przy ul. Św. Floriana przez dekady należał do Energopolu‑Szczecin, firmy, która powstała w 1949 roku i przez lata była jednym z filarów lokalnego budownictwa. Przedsiębiorstwo realizowało kluczowe inwestycje drogowe i hydrotechniczne, a jego główna siedziba stała tuż obok kościoła ewangelicko‑augsburskiego - jednej z nielicznych budowli w tej części miasta, które przetrwały II wojnę światową.

Wszystko zaczęło się sypać po 2018 roku. Firma przestała regulować zobowiązania i zeszła z placów budów, m.in. z przebudowy węzła Kijewo. W 2019 r. złożono wniosek o upadłość, a w marcu 2020 r. sąd formalnie ogłosił bankructwo spółki.

W 2025 roku ruszyła rozbiórka dawnej siedziby. Syndyk wystawił działkę na sprzedaż z ceną wywoławczą 6,3 mln zł.

Po wyburzeniach odsłoniły się przedwojenne fundamenty i piwnice kamienic, które stały w tym miejscu – dziś wciąż widoczne zza ogrodzenia.

Autor: Grzegorz Kluczyński

219 mieszkań i nowa architektura na Łasztowni

Według informacji dewelopera, ATAL planuje tu:

219 mieszkań w siedmiopiętrowym budynku

5 lokali usługowych na parterze

metraże od 26 m² do 82 m²

reprezentacyjne lobby, rowerownie, zewnętrzną siłownię i plac zabaw

Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2028 r.

Deweloper zachwala lokalizację jako jedną z najbardziej obiecujących w regionie:

„Wybierając ATAL Floriana, stajesz się częścią dzielnicy przechodzącej spektakularną metamorfozę”

– czytamy w materiałach inwestora.

Ceny i metraże – ile naprawdę kosztuje mieszkanie w ATAL Floriana?

W ofercie znajdują się zarówno kompaktowe kawalerki o powierzchni około 26 m², idealne pod wynajem, jak i większe mieszkania 2‑ i 3‑pokojowe o metrażach 40–65 m². Dla rodzin przewidziano przestronne apartamenty dochodzące do 82 m².

Ceny startują od 11 600 zł za metr kwadratowy, co – jak podkreślają analitycy – plasuje inwestycję w segmencie premium na szczecińskim rynku.

Łasztownia – z zapomnianej wyspy do miejskiej perełki

Jeszcze dekadę temu Łasztownia była poprzemysłowym zapleczem portu. Dziś – jak podkreśla Laura Hołowacz, pionierka rewitalizacji wyspy, jest to teren o „absolutnie gigantycznym potencjale wynikającym z zieleni, wody i postindustrialnej zabudowy”.

W ostatnich latach powstały tu:

Morskie Centrum Nauki

Stara Rzeźnia – centrum kultury

biurowiec Lastadia Office

nowe bulwary

Na Łasztowni planowana jest również nowa siedziba Teatru Współczesnego, którego projekt poznaliśmy w ubiegłym tygodniu.

Miasto konsekwentnie stawia na rozwój tej części Szczecina, a prywatni inwestorzy, którzy intensywnie zabudowują tę część miasta, przyspieszają ten proces.

Druga inwestycja przy tej ulicy. Grand Bulvar już stoi

ATAL Floriana to już drugi nowy budynek przy ul. Św. Floriana. Po drugiej stronie ulicy ukończono niedawno Grand Bulvar - budynek mieszkalno-usługowy, który swoim wyglądem wyróżnia się na tle innych inwestycji deweloperskich.

Autor: Grzegorz Kluczyński

Nowy rozdział po upadku Energopolu

A to nie koniec. Na pobliskiej Kępie Parnickiej ATAL realizuje ogromny projekt Heyki City z kilkunastopiętrowym wieżowcem. Firma posiada również tereny w miejscu dawnej fabryki Polmo przy al. Wojska Polskiego.

Działka, która jeszcze niedawno symbolizowała upadek lokalnego przemysłu, dziś staje się jednym z najbardziej prestiżowych adresów inwestycyjnych w Szczecinie. Nowa inwestycja wpisuje się w dynamiczną transformację tej części miasta, która od kilku lat zmienia nie tylko wygląd, ale również charakter.

