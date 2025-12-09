Pomylił "chociwelkę" z torem wyścigowym. Prędkość szokuje, wysokość mandatu jeszcze bardziej

Stargardzcy funkcjonariusze codziennie zatrzymują kierowców, którzy swoją jazdą zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Tym razem wpadł kierowca Audi, który w warunkach recydywy rażąco przekroczył dozwoloną prędkość. Jakie konsekwencje czekają piratów drogowych i dlaczego policja tak surowo karze za przekroczenia prędkości?

Autor: KPP Stargard/ Pixabay.com
Pirat drogowy w audi zapłacił 5000 zł mandatu

Jednym z fundamentalnych zadań policji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Kierowcy lekceważący przepisy muszą liczyć się z wysokimi mandatami, a nawet z utratą prawa jazdy. Tym razem policjanci stargardzkiej drogówki zwrócili uwagę na kierowcę audi, który popełnił wykroczenia w ruchu drogowym. Do zdarzenia doszło na DW142, czyli popularnej "chociwelce".

- Mężczyzna zignorował obowiązujące przepisy i przekroczył dozwoloną prędkość - tłumaczy asp. Justyna Siwarska ze stargardzkiej policji. - W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h pędził z prędkością 191 km/h.

Recydywa na drodze – podwójny mandat i punkty karne

Jak się okazało kierowca, był już wcześniej karany za przekroczenie dozwolonej prędkości. Dlatego też policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożyli na kierowcę mandat w ramach "recydywy", co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia.

- Kierujący za popełnione wykroczenia otrzymał 5000 złotych mandatu, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych - dodaje policjantka.

Policja walczy z piratami drogowymi

Działania policyjne mają na celu zapobieganie i zmniejszenie ryzyka wypadków poprzez egzekwowanie przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Jak podkreśla asp. Justyna Siwarska, policja nie będzie tolerować piratów drogowych i będzie surowo karać za wszelkie wykroczenia. Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, a kierowcy muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji swoich działań.

Zachodniopomorskie: Piraci drogowi na celowniku policyjnego drona
