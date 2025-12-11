QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "G". W jakim kraju się znajdują?

2025-12-11 4:00

Geograficzny czwartek czas zacząć! Przygotuj się na wyzwanie, które sprawdzi Twoją wiedzę o miastach świata. Dziś skupiamy się na tych, których nazwy zaczynają się na literę "G". Czy potrafisz wskazać, w jakim kraju leżą? Zmierz się z naszym quizem i przekonaj się, jak dobrze znasz mapę świata! Gotowy na geograficzną podróż?

i

Autor: Krakenimages.com/ Shutterstock
Pytanie 1 z 12
No to klasycznie, zacznijmy od Europy. Graz:

