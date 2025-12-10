To nie jest zwykła impreza biegowa, lecz niezwykła lekcja empatii i zaufania. Zgłoś się do "Biegu w ciemno"!

„Bieg w ciemno” – niezwykła lekcja empatii i zaufania

Organizatorem wydarzenia jest szczeciński oddział Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem. „Bieg w ciemno” to nietypowa forma aktywności, w której uczestnicy startują w parach. Jedna osoba ma zasłonięte oczy, a druga prowadzi ją po wyznaczonej trasie, dbając o jej bezpieczeństwo. Jak podkreślają organizatorzy, wspólne pokonywanie dystansu pozwoli doświadczyć, jak istotna jest komunikacja, empatia i wzajemne zaufanie.

Jak tłumaczy Marta Dudek z Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem, „Bieg w ciemno” to doskonała okazja, aby w aktywny sposób spędzić czas, a jednocześnie zrozumieć wyzwania, z jakimi mierzą się osoby niewidome i słabowidzące. To także szansa na integrację i budowanie więzi społecznych.

- Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a jego ważnym elementem jest pełna otwartość na osoby z niepełnosprawnościami - podkreśla przedstawicielka fundacji.

Miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe. Arkonka zapewnia warunki sprzyjające udziałowi każdego, niezależnie od stopnia sprawności.

Atrakcje na mecie – ognisko, grochówka i loteria fantowa

Po zakończeniu biegu na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje, takie jak ognisko, ciepła grochówka, gry i konkursy oraz loteria fantowa z nagrodami. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter nie tylko sportowy, lecz także społeczny — ma inspirować do współdziałania i pokazywać, jak wiele można osiągnąć we dwoje.

Jak się zapisać?

Udział w biegu jest bezpłatny, a jedynym wymogiem jest zgłoszenie udziału przez formularz. Zapisy na bieg są już otwarte. Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: https://eu.jotform.com/pl/build/253313004514038.

Formularz można także otworzyć poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na materiałach promocyjnych.

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem – od 33 lat wspiera osoby niewidome

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce, która od 33 lat wspiera osoby niewidome i słabowidzące. Celem jej działania jest umożliwienie osobom z dysfunkcjami wzroku pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Fundacja prowadzi 16 Biur Regionalnych w stolicach każdego województwa w Polsce, organizuje Międzynarodową Konferencję REHA FOR THE BLIND IN POLAND, prowadzi Instytut Rehabilitacji Niewidomych. Jej reprezentanci uczestniczyli w obradach ONZ dotyczących sytuacji Osób z Niepełnosprawnościami, w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

