Tych zachowań na cmentarzu unikaj jak ognia. Wstyd na całą rodzinę!

Cmentarz to wyjątkowe miejsce

Cmentarz to miejsce szczególne – pełne ciszy, wspomnień i duchowej obecności tych, którzy odeszli od nas na zawsze. Ale wystarczy jedno nieprzemyślane zachowanie, by cała atmosfera prysła jak bańka mydlana. Niestety, coraz częściej zamiast skupienia i szacunku, widzimy festiwal nieodpowiednich gestów, słów i stylizacji.

Nie wszyscy potrafią odpowiednio się zachować

Nie chodzi tu tylko o pogrzeby, choć i tam potrafi być „grubo”. Wystarczy odwiedzić nekropolię 1 listopada, by przekonać się, że dla niektórych to bardziej okazja do pokazania się z jak najgorszej strony. Czasem trudno uwierzyć, że to nie zabawna scena z komedii, tylko przerażająca rzeczywistość.

Nigdy nie rób tego na cmentarzu!

Czy to brak wychowania, czy po prostu brak wyczucia chwili? A może efekt życia w epoce TikToka i Instagrama, gdzie nawet znicz musi mieć „dobry kadr”? Jedno jest pewne – są zachowania, które nigdy nie powinny mieć miejsca na cmentarzu. I właśnie je zebraliśmy w naszej galerii zdjęć.

Zanim klikniesz dalej, zadaj sobie pytanie: czy przypadkiem nie popełniasz jednego z tych grzeszków? Lepiej sprawdzić, niż potem świecić oczami przed ciocią Krysią i sąsiadką z grobu obok.

