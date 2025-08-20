Szczeciński Dom Sportu nabiera ostatecznych kształtów

Kompleks sportowy SDS w Szczecinie z każdym tygodniem zmienia swoje oblicze. Spacer po placu budowy to dziś podróż przez różne etapy prac – od surowych konstrukcji, po niemal gotowe przestrzenie.

- W hali widowiskowo-sportowej prace skupiają się na elewacjach, które łączą nowoczesne płyty włókno-cementowe z cegłą klinkierową. Na swoich miejscach pojawiają się także aluminiowo-szklane fasady i okna, które w przyszłości doświetlą wnętrza i nadadzą im nowoczesnego charakteru - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Ściany są tynkowane, szpachlowane i malowane, a podłogi stopniowo pokrywają nowe płytki. Równolegle montowane są sufity podwieszane i okładziny izolacyjne na klatkach schodowych. Krok po kroku hala zyskuje ostateczny kształt.

Widać już zarys przyszłych przestrzeni dla sportowców i widzów. W części basenowej kluczowym etapem jest reprofilacja niecki, dzięki której pływalnia będzie w pełni szczelna i gotowa na intensywną eksploatację. Równocześnie trwa montaż fasad i ścian działowych, które wydzielają zaplecze.

Nie mniej ważne są instalacje – od wentylacji, klimatyzacji, przez instalacje wody bytowej, aż po zaawansowane systemy automatyki i teletechniki. Trwają przygotowania do montażu paneli fotowoltaicznych, dzięki którym kompleks będzie bardziej ekologiczny. Zmienia się również teren wokół budynku. Drogowcy kształtują nawierzchnie i układają krawężniki, przygotowując otoczenie obiektu do użytkowania.

Co powstanie w nowym Szczecińskim Domu Sportu?

W ramach inwestycji powstaje nowy basen oraz większa hala sportowa. Basen będzie miał 30 m długości, z lokalnym przegłębieniem. Powstanie również m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować wydarzenia w postaci koncertów. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni.

W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W nowym SDS-ie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania. Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75 procent wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kiedy koniec budowy Szczecińskiego Domu Sportu?

Prace powinny zakończyć się w 2026 roku. Warta blisko 109 milionów inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

Szczeciński Dom Sportu – miejsce z historią

Zaprojektowany przez architekta Mariana Rąbka, zbudowany w latach 60. nowoczesny kompleks sportowy u zbiegu ulic Wąskiej i Felczaka był rozpoznawalnym miejscem w Szczecinie. Mieściła się tutaj hala sportowa, kryty 25-metrowy basen, hotel dla sportowców, a także basen zewnętrzny, który kilkanaście lat temu został zastąpiony nowoczesną krytą pływalnią Floating Arena. W 1970 roku ówczesny Wojewódzki Dom Sportu zdobył tytuł "Mistera 25-lecia" w plebiscycie organizowanym przez „Kurier Szczeciński” oraz szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

