Polskie wybrzeże rośnie w siłę. Niemcy w panice. "Zostajemy w tyle!"

Budowlana ofensywa w Świnoujściu. Niemcy patrzą z niedowierzaniem

Jak opisuje „Ostsee Zeitung”, polska część wyspy Uznam zmienia się w zawrotnym tempie. Powstają luksusowe apartamentowce, wielkie hotele, rozbudowywane są promenady i infrastruktura rekreacyjna. Inwestorzy nie zwalniają, a każdy kolejny projekt ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów.

Niemieckie gazety zwracają uwagę, że Polska korzysta z unijnych funduszy wyjątkowo skutecznie — i to właśnie dzięki nim buduje nowoczesną, atrakcyjną ofertę turystyczną, która zaczyna przyciągać gości z całej Europy.

Polska turystyka przyspiesza, Niemcy zostają w tyle

Zdaniem niemieckich dziennikarzy, Polska nie tylko nadrabia dystans do zachodnich sąsiadów, ale wręcz zaczyna ich wyprzedzać. Niemieccy eksperci wskazują, że:

Kołobrzeg jest już jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych dla Niemców w Polsce,

wpływy z turystyki w Polsce mają wzrosnąć z ok. 5 proc. do niemal 9 proc. PKB do 2035 roku,

polskie kurorty oferują nowoczesne hotele i niższe ceny — kombinację, z którą niemieckim miejscowościom trudno konkurować.

Cytowany przez „Ostsee Zeitung” Lars Schwarz, szef stowarzyszenia hotelarzy Dehoga, przyznaje, że krytykowanie Polski za korzystanie z funduszy UE byłoby „nie fair”, bo Niemcy po zjednoczeniu również z nich korzystali. Jednocześnie apeluje o dwa duże programy wsparcia dla niemieckiej branży: na modernizację hoteli i na odnowę infrastruktury publicznej.Niemieckie kurorty pod presją. „Polska konkurencja jest realna”

Samorządowcy z Meklemburgii‑Pomorza Przedniego nie ukrywają obaw. Polskie kurorty — nowoczesne, tańsze i dynamicznie rozwijające się — przyciągają turystów, którzy jeszcze kilka lat temu wybierali niemiecką stronę Uznamu.

- Konkurencja z Polski jest odczuwalna, ale może też tworzyć wspólne możliwości - mówi wprost Peter Kranz, pełnomocnik ds. turystyki niemieckiego landu.

Jednak lokalni przedsiębiorcy są bardziej sceptyczni. Obawiają się, że jeśli Niemcy nie przyspieszą inwestycji, polskie kurorty przejmą znaczną część ruchu turystycznego.

Cień masowej turystyki. Ekologiczne kontrowersje po polskiej stronie

„Ostsee Zeitung” zwraca uwagę, że szybki rozwój ma również swoją cenę. Przykładem jest wycinka tysięcy drzew pod budowę drogi ekspresowej S3, która wzbudziła protesty mieszkańców i ekologów. Obawy dotyczą także presji na środowisko i zabudowy terenów dotąd uznawanych za cenne przyrodniczo.

Bałtyk się zmienia. Polska staje się liderem regionu

Jedno jest pewne: Pomorze Zachodnie już nie tylko dogania niemieckie kurorty, ale zaczyna je wyprzedzać. Nowoczesne inwestycje, atrakcyjne ceny i rosnąca popularność wśród zagranicznych turystów sprawiają, że polskie wybrzeże staje się jednym z najważniejszych graczy na turystycznej mapie Bałtyku.

A to dopiero początek — bo kolejne projekty w Świnoujściu i Kołobrzegu już czekają na realizację.

