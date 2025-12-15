Polskie wybrzeże rośnie w siłę. Niemcy w panice. "Zostajemy w tyle!"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-15 23:30

Pomorze Zachodnie przeżywa największy boom turystyczno‑inwestycyjny od dekad. Świnoujście, Kołobrzeg i kolejne nadmorskie miejscowości przyciągają rekordowe liczby turystów — w tym coraz więcej gości z Niemiec. Jednak dynamiczny rozwój po polskiej stronie granicy wywołuje rosnący niepokój w Meklemburgii‑Pomorzu Przednim. Niemieckie media piszą wprost: „Polska nas wyprzedza”.

Kołobrzeg po sezonie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Szczecin SE Google News

Budowlana ofensywa w Świnoujściu. Niemcy patrzą z niedowierzaniem

Jak opisuje „Ostsee Zeitung”, polska część wyspy Uznam zmienia się w zawrotnym tempie. Powstają luksusowe apartamentowce, wielkie hotele, rozbudowywane są promenady i infrastruktura rekreacyjna. Inwestorzy nie zwalniają, a każdy kolejny projekt ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów.

Niemieckie gazety zwracają uwagę, że Polska korzysta z unijnych funduszy wyjątkowo skutecznie — i to właśnie dzięki nim buduje nowoczesną, atrakcyjną ofertę turystyczną, która zaczyna przyciągać gości z całej Europy.

Ciąg dalszy pod galerią zdjęć

Polecany artykuł:

Nad Bałtykiem dzieje się coś niezwykłego. Tutaj sezon nie kończy się z nadejści…
Kołobrzeg po sezonie
82 zdjęcia

Polska turystyka przyspiesza, Niemcy zostają w tyle

Zdaniem niemieckich dziennikarzy, Polska nie tylko nadrabia dystans do zachodnich sąsiadów, ale wręcz zaczyna ich wyprzedzać. Niemieccy eksperci wskazują, że:

  • Kołobrzeg jest już jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych dla Niemców w Polsce,
  • wpływy z turystyki w Polsce mają wzrosnąć z ok. 5 proc. do niemal 9 proc. PKB do 2035 roku,
  • polskie kurorty oferują nowoczesne hotele i niższe ceny — kombinację, z którą niemieckim miejscowościom trudno konkurować.

Cytowany przez „Ostsee Zeitung” Lars Schwarz, szef stowarzyszenia hotelarzy Dehoga, przyznaje, że krytykowanie Polski za korzystanie z funduszy UE byłoby „nie fair”, bo Niemcy po zjednoczeniu również z nich korzystali. Jednocześnie apeluje o dwa duże programy wsparcia dla niemieckiej branży: na modernizację hoteli i na odnowę infrastruktury publicznej.Niemieckie kurorty pod presją. „Polska konkurencja jest realna”

Samorządowcy z Meklemburgii‑Pomorza Przedniego nie ukrywają obaw. Polskie kurorty — nowoczesne, tańsze i dynamicznie rozwijające się — przyciągają turystów, którzy jeszcze kilka lat temu wybierali niemiecką stronę Uznamu.

- Konkurencja z Polski jest odczuwalna, ale może też tworzyć wspólne możliwości - mówi wprost Peter Kranz, pełnomocnik ds. turystyki niemieckiego landu.

Jednak lokalni przedsiębiorcy są bardziej sceptyczni. Obawiają się, że jeśli Niemcy nie przyspieszą inwestycji, polskie kurorty przejmą znaczną część ruchu turystycznego.

Cień masowej turystyki. Ekologiczne kontrowersje po polskiej stronie

„Ostsee Zeitung” zwraca uwagę, że szybki rozwój ma również swoją cenę. Przykładem jest wycinka tysięcy drzew pod budowę drogi ekspresowej S3, która wzbudziła protesty mieszkańców i ekologów. Obawy dotyczą także presji na środowisko i zabudowy terenów dotąd uznawanych za cenne przyrodniczo.

Bałtyk się zmienia. Polska staje się liderem regionu

Jedno jest pewne: Pomorze Zachodnie już nie tylko dogania niemieckie kurorty, ale zaczyna je wyprzedzać. Nowoczesne inwestycje, atrakcyjne ceny i rosnąca popularność wśród zagranicznych turystów sprawiają, że polskie wybrzeże staje się jednym z najważniejszych graczy na turystycznej mapie Bałtyku.

A to dopiero początek — bo kolejne projekty w Świnoujściu i Kołobrzegu już czekają na realizację.

Polecany artykuł:

Hałas i parawany czy spokój i golasy? Dwa oblicza jednej plaży nad Bałtykiem. S…
Dwa oblicza jednej plaży nad Bałtykiem
25 zdjęć
Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem?
Pytanie 1 z 10
Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się...
Sezon nad Bałtykiem nie kończy się z nadejściem jesieni
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOŁOBRZEG
BAŁTYK
TURYSTYKA
TURYŚCI
MORZE BAŁTYCKIE
NIEMCY
ŚWINOUJŚCIE