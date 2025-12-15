Porwał niemowlę i odjechał. 38-latek wyrwał dziecko z rąk matki. „Liczyła się każda minuta”

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-15 21:24

Dramatyczne chwile przeżyła matka 10-miesięcznego dziecka w Szczecinie, która zgłosiła na policję uprowadzenie swojego syna. Mężczyzna wyrwał niemowlę z rąk kobiety i odjechał w nieznanym kierunku. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania na szeroką skalę. Sprawą zajmuje się prokuratura, która ustala motywy działania sprawcy.

i

Porwanie 16-latki w Łomży. To miała być zemsta na byłej dziewczynie

Alarm w policji po zgłoszeniu porwania dziecka

Zgłoszenie o porwaniu wpłynęło do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie nad ranem i natychmiast postawiło na nogi całą jednostkę. Z relacji matki wynikało, że w momencie wychodzenia z mieszkania podbiegł do niej znany jej mężczyzna, wyrwał dziecko z rąk i odjechał w nieznanym kierunku. Liczyła się każda minuta, by odzyskać porwane dziecko.

Po otrzymaniu informacji Komendant Miejski Policji w Koszalinie ogłosił alarm dla całej jednostki − czytamy w komunikacie KMP w Szczecinie. Wszystkie dostępne patrole zostały natychmiast skierowane w rejon miasta, w okolice miejsca zamieszkania kobiety oraz na główne drogi wyjazdowe. Do działań włączono również przewodników z psami służbowymi oraz policjantów pionu prewencji, ruchu drogowego, kryminalnego i wywiadowców.

Akcja policji na drodze S6. Porywacz zatrzymany

Równolegle trwały intensywne ustalenia dotyczące sprawcy i pojazdu, którym mógł się poruszać. Policjanci szybko ustalili, że mężczyzna odjechał czarnym pojazdem marki BMW. Informacja ta została niezwłocznie przekazana wszystkim patrolom. Poszukiwania skupiły się także na trasach wylotowych z miasta.

Przełom nastąpił na drodze ekspresowej S6, w rejonie Kołobrzegu. Tam policjanci zlokalizowali poszukiwany pojazd. Samochód został zatrzymany do kontroli. W jego wnętrzu znajdowało się uprowadzone dziecko.

10-miesięczny chłopiec został natychmiast zabezpieczony i przekazany załodze karetki pogotowia, która sprawdziła jego stan zdrowia. Na szczęście dziecku nic się nie stało. 38-letni mężczyzna, podejrzewany o uprowadzenie, został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymany został również 50-letni kierowca pojazdu.

Policjanci gromadzą obecnie materiał dowodowy i szczegółowo ustalają wszystkie okoliczności uprowadzenia małoletniego chłopca. To kolejny przykład, jak szybka reakcja, sprawna koordynacja działań i zaangażowanie wielu funkcjonariuszy pozwoliły na szczęśliwe zakończenie dramatycznej interwencji.

Dalsze kroki w sprawie porwania dziecka

Sprawą zajęła się prokuratura, która prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia motywów działania sprawcy. Policja nie wyklucza żadnej wersji wydarzeń i analizuje wszystkie możliwe scenariusze. Zatrzymanym mężczyznom grożą poważne konsekwencje prawne.

To zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością w Szczecinie. Mieszkańcy wyrażają swoje oburzenie i solidaryzują się z matką dziecka. Podkreślają, jak ważne jest szybkie i skuteczne działanie służb w takich sytuacjach.

Źródło: KMP w Szczecinie

