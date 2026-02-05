Nie przyjmują pacjentów na oddział. Wszystko przez oblodzone chodniki

Szpital wstrzymuje planowe przyjęcia

Od kilku dni mieszkańcy Szczecina zmagają się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Marznący deszcz zamienił ulice i chodniki w niebezpieczne lodowisko. Skutki tego są dramatyczne – szpitale przeżywają oblężenie pacjentów z urazami, a sytuacja staje się krytyczna. Szpital Uniwersytecki Kliniczny nr 1 w Szczecinie podjął trudną decyzję o wstrzymaniu planowych przyjęć na ortopedię.

Szczecin pod lodem – SOR pęka w szwach!

Od 26 stycznia urazówka USK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej notuje rekordowe liczby pacjentów. Jak informuje szpital, w ciągu jednej doby na SOR trafiło aż 167 osób, z czego 20 wymagało natychmiastowej operacji. Oblodzone chodniki nadal stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo, a liczba poszkodowanych stale rośnie. W związku z tym, dyrekcja szpitala podjęła decyzję o wstrzymaniu planowych zabiegów.

Rzeczniczka prasowa szpitala, Magdalena Knop, tłumaczy, że decyzja ta jest podyktowana wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz gwałtownym wzrostem liczby pacjentów z urazami kończyn.

- Nasza Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu znajduje się obecnie pod bardzo dużym obciążeniem – dodaje.

Szpital priorytetowo traktuje nagłe przypadki

Magdalena Knop w rozmowie z PAP potwierdziła, że planowe przyjęcia na ortopedię dorosłych zostały czasowo wstrzymane. Jednocześnie zapewniła, że pacjenci onkologiczni oraz osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia są przyjmowane bez zakłóceń.

Krytyczna sytuacja na Unii Lubelskiej

W Klinice Ortopedii USK nr 1 znajduje się 35 łóżek. W poniedziałek, jak informuje szpital, na oddziale przebywało aż 47 pacjentów. Z powodu braku miejsc, łóżka dostawiane są na korytarzach.

- Decyzja o czasowym wstrzymaniu planowych przyjęć została podjęta wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentów, aby zapewnić nieprzerwaną, szybką i skuteczną pomoc osobom wymagającym pilnej interwencji medycznej – podkreśla Knop.

Pacjenci, którzy mieli wyznaczony termin operacji, są informowani o zmianie daty hospitalizacji.

W związku z trudną sytuacją, władze szpitala apelują do mieszkańców Szczecina o zachowanie szczególnej ostrożności na oblodzonych chodnikach i ulicach.

