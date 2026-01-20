Celnicy przechwycili nielegalny tytoń. Takiego tłumaczenia się nie spodziewali!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-20 9:33

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili przemyt 140 kg nielegalnego tytoniu. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych. Ich tłumaczenie okazało się bardzo zaskakujące, jednak nie będzie żadną okolicznością łagodzącą. Mężczyznom grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności. Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 180 tys. zł!

Kontrola dostawczaka ujawniła nielegalny tytoń. Zaskakujące tłumaczenie

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, w trakcie rutynowych czynności kontrolnych, wytypowali do kontroli samochód dostawczy. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn – obywateli Polski. W trakcie rewizji przestrzeni ładunkowej funkcjonariusze zidentyfikowali prostokątny karton zabezpieczony plastikowymi paskami i folią. W środku znajdował się susz tytoniowy bez polskich znaków akcyzy.

- Pasażer stwierdził, że ładunek otrzymał jako materiał do palenia w piecu. Nie pamiętał imienia ani nazwiska osoby, od której go otrzymał, ani nawet miejscowości, w jakiej do tego doszło – relacjonuje dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Duże straty dla Skarbu Państwa i konsekwencje prawne dla przemytników tytoniu

Mężczyźni zostali zatrzymani, a pojazd na lawecie przewieziono do siedziby urzędu celno-skarbowego w celu wykonania dalszych czynności procesowych. Zważono zabezpieczony towar – 140 kg. Dodatkowo, podczas przeszukania mężczyzn i pojazdu znaleziono telefony komórkowe, router oraz gotówkę w kwocie 17 850 zł. W toku czynności dokonano również przeszukań ich mieszkań.

Mężczyźni swym działaniem narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości ponad 180 tys. zł. Postawiono im zarzuty z art. 65 Kodeksu karnego skarbowego.

- Nielegalny tytoń został zabezpieczony jako dowód w sprawie karnej skarbowej. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie nielegalnych wyrobów akcyzowych, np. papierosy, tytoń, alkohol, jest wykroczeniem lub przestępstwem, w zależności od wysokości uszczupleń podatkowych – wyjaśnia dr Sebastian Osiński.

W tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem. Zatrzymanym grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności.

Apel Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie: To nie tylko przestępstwo, ale też poważne zagrożenie

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie apeluje o ostrożność przy zakupie wyrobów tytoniowych. Osoby kupujące papierosy niewiadomego pochodzenia często nie zdają sobie sprawy, że wchodzą w konflikt z prawem, oraz że za produkcją i handlem stoją zorganizowane grupy przestępcze. Papierosy czy tytoń kupowane np. na bazarach lub w domowych sklepikach często są podróbkami pochodzącymi z nielegalnego źródła. Takie produkty, nie spełniając żadnych norm jakości, stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów.

