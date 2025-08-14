Temperatura nagle spadnie o 15 stopni. To ostatnie godziny upałów w Polsce. Prognozy są jasne

Sierpniowy długi weekend rozpoczął się od upałów w całej Polsce, budząc nadzieje na kontynuację gorącego lata.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje jednak znaczące ochłodzenie, które nadejdzie już w najbliższych dniach.

Spodziewane są spadki temperatur, a także powrót opadów deszczu i burz. Czy to oznacza koniec upalnego lata?

- Po piątku i sobocie, gdy temperatura powietrza w wielu miejscach przekroczy jeszcze wyraźnie 30°C, kolejne dni będą już zdecydowanie chłodniejsze - czytamy w najnowszej prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wrócą też opady deszczu i burze.

W piątek (15 sierpnia) na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna powyżej 30°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam nawet 34°C. Obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem. Bez upałów jedynie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą 26°C.

Ochłodzenie przyjdzie do Polski w sobotę (16 sierpnia). Tego dnia - jak podaje IMGW - "z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, który przyniesie chwilowy wzrost zachmurzenia, lokalnie także przelotne opady deszczu". Szczególnie mocno temperatura spadnie w zachodniej części kraju. Tam, gdzie jeszcze w piątek termometry wskazywać będą 34°C, w sobotę pokażą 23-26°C. Nad samym morzem zaledwie około 20°C. Upał utrzyma się tylko na południowym wschodzie, tam do 33°C.

Koniec długiego weekendu z temperaturą maksymalną od 20°C nad morzem do 25°C na południu kraju. Upały zatem znikną, ale możliwy jest ich powrót w połowie przyszłego tygodnia w południowych regionach. Z kolei prognoza średnioterminowa publikowana na podstawie wyników predykcji numerycznego modelu pogody ECMWF HRES 0.1° wskazuje, że tam, gdzie w połowie miesiąca termometry wskazywały 34°C, na początku drugiej dekady sierpnia pokażą zaledwie 21°C. Czy to oznacza chłodny koniec wakacji? Aby to wiedzieć, warto na bieżąco śledzić prognozy pogody.

Źródło: IMGW