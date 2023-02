To prawdziwy "król Śródmieścia" i atrakcja turystyczna Szczecina. Kim jest kot Gacek z ulicy Kaszubskiej?

Kim jest kot Gacek?

Gacek, mimo iż jest pospolitym kotem, jest nietuzinkową postacią. Od kilku lat mieszka w niewielkiej budce ustawionej pod ścianą kamienicy przy ul. Kaszubskiej. Tam można spotkać go najczęściej, chociaż bywa równie często widziany na znajdującym się nieopodal deptaku prowadzącym do Galerii Kaskada. Jego ulubionym zajęciem jest spanie i jedzenie - co doskonale widać po jego "gabarytach". Chociaż wydaje się, że nic go nie interesuje i mówiąc kolokwialnie: "ma na wszystko wywalone", Gacek jest przyjaźnie nastawiony do ludzi. Daje się pogłaskać, chętnie też przyjmuje prezenty w postaci kocich przysmaków. Znają go zarówno "tubylcy" jak i mieszkańcy innych części miasta. Gacek po prostu jest bardzo ważną personą - nie tylko na ul. Kaszubskiej, ale również w całym Śródmieściu.

"Warto było jechać 3 godziny żeby poczuć się przez niego olanym"

Z biegiem lat, szczeciński kot stał się prawdziwym celebrytą i... atrakcją turystyczną. Gacek doczekał się swojej "pinezki" w Mapach Google, gdzie cieszy się ogromną popularnością. Według ponad 800 opinii użytkowników serwisu, kot Gacek to jedna z największych atrakcji Szczecina, ze średnią oceną 4,9 gwiazdek w pięciostopniowej skali. Odwiedzają go nie tylko mieszkańcy Szczecina, ale turyści z różnych zakątków regionu i kraju. To prawdziwa duma miasta.

"Tak naprawdę, to przyleciałem do Szczecina żeby go zobaczyć, no i się opłacało."

"Wiadomo, że koty chodzą swoimi drogami. Akurat drogi Gacka nie wykraczają poza obszar kilku metrów od jego legowiska. To taki koci Dude z Big Lebowski. Żyje jak chce i ma gdzieś opinie innych."

"Ten kot to legenda Szczecina."

"Ten kot ma totalnie wywalone na to co się dzieje dookoła niego, ale warto było jechać 3 godziny żeby poczuć się przez niego olanym. Polecam."

"Fajny gruby kot, daje się głaskać i nie je gołębi."

"Gacek to szef wszystkich kocich szefów, niczym Pan Krzysztof Jarzyna naszych szefów."

- czytamy w komentarzach w Google Maps.

"Przestańcie go rozkarmiać"

Internauci zwracają też uwagę na tuszę Gacka. Zdaniem wielu osób, może ona stanowić zagrożenie dla jego zdrowia.

"Fajny kot, ale spasiony jak świnia dlatego 4*"

"Proszę tylko spojrzeć na ten bebzon."

"Szkoda ze taki gruby."

"Kotek jest bardzo gruby, to jest źle dla zdrowia, przestańcie go rozkarmiać."

- piszą internauci.

