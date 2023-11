Kot Gacek stał się sławny na całym świecie

Kot Gacek od kilku lat mieszkał na ulicy Kaszubskiej, gdzie miał swój mały domek. Był dobrze znany mieszkańcom Szczecina, a w ostatnim czasie, dzięki swojej "pinezce" w mapach Google i licznym publikacjom w ogólnopolskich i zagranicznych mediach, stał się znany niemal na całym świecie i obok Katarzyny Nosowskiej, Kamila Grosickiego czy "szefa wszystkich szefów" Krzysztofa Jarzyny został jedną z najbardziej znanych osobistości ze Szczecina. Dzięki ogromnej międzynarodowej sławie był porównywany nawet z Kim Kardashian!

"Od dzisiaj mówcie mi George..."

Ostatecznie Gacek zniknął z ulicy Kaszubskiej, gdzie ta niespodziewana sława, z biegiem czasu stała się dla niego dość sporym ciężarem. Trafił do nowego domu, gdzie zyskał spokój i został otoczony miłością oraz odpowiednią opieką. Zagrożeniem dla jego zdrowia i życia była też nadwaga, której należało jak najszybciej się pozbyć. Kocur przeszedł na dietę, która okazała się prawdziwą "dietą-cud"! Po dawnym, grubym Gacku nie ma już śladu.

"A no witam, drodzy rodacy. Poznajecie mnie jeszcze? Bo do matki mojej Gackowej przyszła ostatnio znajoma, patrzy na mnie i mówi, że ja to nie ja. Nie jestem już Gacek. Od dzisiaj mówcie mi George... George Clooney w wersji kociej, tak to nowy ja!" - czytamy w jednym z ostatnich wpisów na facebookowym profilu szczecińskiego TOZ. Na zdjęciach widzimy Gacka, który wygląda zupełnie inaczej.

W dalszej części jest kolejna dobra wiadomość. Mianowicie Gacek, lub jak kto woli: George, został ambasadorem zbiórki pieniędzy na karmę dla innych wolno żyjących kotów. Dla darczyńców przewidziano niespodziankę - będą oni mogli poznać sekret diety, która przyczyniła się do tej spektakularnej metamorfozy. "A jak zbiórka pójdzie, że aż mnie te zielone oczy z orbit wyjdą to jeszcze niech będzie - dorzucę w gratisie filmik z czesanka" - czytamy we wpisie.

Jak zmienił się słynny szczeciński kocur? Zobaczcie w galerii!

