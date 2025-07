Ruszyły kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Kontrole zostały wprowadzone po tym, gdy sytuacja na granicy stała się napięta i pojawiły się tzw. "patrole obywatelskie". To pokłosie pojawiających się w mediach społecznościowych niepokojących doniesień o imigrantach, którzy "masowo" dostają się do Polski z Niemiec, zarówno samodzielnie jaki przy pomocy niemieckich służb. Od poniedziałku, 7 lipca, rząd zdecydował o wprowadzeniu czasowych kontroli granicznych, które będą obowiązywać przez kolejne 30 dni. Na ponad 50 przejściach granicznych z Niemcami funkcjonariusze Straży Granicznej wspierani przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerię Wojskową, prowadzą wyrywkowe kontrole.

Straż graniczna podaje pierwsze statystyki

Już w poniedziałek rano Straż Graniczna przekazała pierwsze statystyki dotyczące kontroli. Jak czytamy w komunikacie, w godzinach nocnych skontrolowano blisko 350 osób wjeżdżających do Polski, a kontroli poddanych zostało prawie 160 środków transportu.

Straż Graniczna poinformowała również o ilości osób, które zostały zawrócone do Niemiec.

"Odmówiono wjazdu na terytorium RP 1 osobie"

- informuje SG.

Nie podano jednak szczegółowych informacji dotyczących tej jednej osoby, która nie została wpuszczona do Polski. Nie wiadomo zatem, czy była to osoba, która próbowała nielegalnie dostać się do naszego kraju, czy może był to ktoś, kto po prostu zapomniał dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy. Należy bowiem pamiętać, że planując wyjazd za granicę, należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport - w formie fizycznej. Nie może to być np. elektroniczny dokument w aplikacji mObywatel.

Nieco lepszy efekt przyniosły kontrole na granicy z Litwą, gdzie skontrolowano blisko 620 osób w prawie 400 środków transportu. Tam wspólny patrol Straży Granicznej i żołnierzy WOT zatrzymał Estończyka, który próbował wwieźć do Polski czterech nielegalnych migrantów z Afganistanu. Jak się okazało, nie była to pierwsza próba, gdyż już dwa miesiące wcześniej wszyscy próbowali przekroczyć granicę z Polską.

