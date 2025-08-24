Niemka zdawała na prawo jazdy. Nagle egzaminator przerwał egzamin i wezwał policję

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-24 8:49

Niewiarygodna sytuacja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie. Podczas egzaminu na prawo jazdy egzaminator wyczuł od 56-letniej kursantki z Niemiec alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia – kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu.

Szczecin SE Google News
  • Egzaminator wyczuł od kursantki woń alkoholu
  • Egzamin został przerwany. Na miejsce przyjechała policja
  • Niemka odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu

Egzamin na prawo jazdy przerwany! Kursantka z Niemiec miała promile!

Do zdarzenia doszło wczoraj na placu manewrowym szczecińskiego WORD. Egzaminator, który prowadził egzamin z 56-letnią obywatelką Niemiec, wyczuł od niej woń alkoholu. Niezwłocznie powiadomił policję.

„Funkcjonariusze ruchu drogowego potwierdzili podejrzenia – kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu”

– informuje szczecińska policja.

Polecany artykuł:

Kompletnie pijana 73-latka za kółkiem. Taka dawka mogła ją zabić, a ona jechała…

Pijana Niemka za kółkiem. Grożą jej poważne konsekwencje

Egzamin na prawo jazdy został natychmiast przerwany. Zamiast upragnionego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym stanęła przed sądem.

Sąd orzekł wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, karę grzywny w wysokości 4000 zł oraz nakazał wpłatę 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Polecany artykuł:

Zaparkował jak gamoń, spotkała go niemiła niespodzianka. Internet pęka ze śmiec…
Mistrz parkowania w centrum Szczecina. Spotkała go niecodzienna kara
15 zdjęć
Test: prawo jazdy w 2025 roku. Sprawdź wiedzę:
Pytanie 1 z 15
Co oznacza znak „STOP”?
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIJANI KIEROWCY
PIJANI KIEROWCY ZACHODNIOPOMORSKIE
PRAWO JAZDY
POLICJA SZCZECIN
WORD SZCZECIN
PIJANA KOBIETA