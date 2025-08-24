Egzaminator wyczuł od kursantki woń alkoholu

Do zdarzenia doszło wczoraj na placu manewrowym szczecińskiego WORD. Egzaminator, który prowadził egzamin z 56-letnią obywatelką Niemiec, wyczuł od niej woń alkoholu. Niezwłocznie powiadomił policję.

„Funkcjonariusze ruchu drogowego potwierdzili podejrzenia – kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu”

– informuje szczecińska policja.

Egzamin na prawo jazdy został natychmiast przerwany. Zamiast upragnionego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym stanęła przed sądem.

Sąd orzekł wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, karę grzywny w wysokości 4000 zł oraz nakazał wpłatę 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

