- Egzaminator wyczuł od kursantki woń alkoholu
- Egzamin został przerwany. Na miejsce przyjechała policja
- Niemka odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu
Egzamin na prawo jazdy przerwany! Kursantka z Niemiec miała promile!
Do zdarzenia doszło wczoraj na placu manewrowym szczecińskiego WORD. Egzaminator, który prowadził egzamin z 56-letnią obywatelką Niemiec, wyczuł od niej woń alkoholu. Niezwłocznie powiadomił policję.
„Funkcjonariusze ruchu drogowego potwierdzili podejrzenia – kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu”
– informuje szczecińska policja.
Pijana Niemka za kółkiem. Grożą jej poważne konsekwencje
Egzamin na prawo jazdy został natychmiast przerwany. Zamiast upragnionego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym stanęła przed sądem.
Sąd orzekł wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, karę grzywny w wysokości 4000 zł oraz nakazał wpłatę 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.