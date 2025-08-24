Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w losowaniu 236.08.2025? Pula rośnie

Chyba nie ma osoby, która nie chciałaby trafić "szóstki" w Lotto. Kilka milionów złotych na koncie to marzenie każdego z nas. Taka szansa trafia się kilka razy w tygodniu, podczas losowania Totalizatora Sportowego. A gdy trafi się kumulacja, do wygrania są naprawdę duże kwoty, sięgające nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów. Kiedy odbywają się losowania Lotto i ile można wygrać? Sprawdźcie!

Kumulacja Lotto Kto zgarnie ogromną kasę?

Autor: GRAFIKA SE Maciej Jabłoński/ Materiały prasowe

Najbliższe losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 26 sierpnia 2025 r. o godz. 22:00, na antenie TVP3 i na stronie www.lotto.pl. Osoba, która wytypuje "szóstkę", może zgarnąć 14 milionów złotych. Pula rośnie, jest więc o co grać. Kto rozbije kumulację, zostanie milionerem i odmieni swoje życie? Przekonamy się już po zakończeniu losowania.

W przypadku, gdy nikt nie wytypuje sześciu szczęśliwych liczb, wysokość sumy do wygrania, dzięki kumulacji, jeszcze wzrośnie!

Przypomnijmy, 3 grudnia 2022 r. została padła czwarta najwyższa w historii gry Lotto wygrana - 33 357 545,90 zł. Szczęśliwy kupon należał do mieszkańca Sławna w woj.zachodniopomorskim.

Zasadę kumulacji wygranych I stopnia wprowadzono listopadzie 1996 roku, dzięki czemu pule na wygrane I stopnia mogą sięgać ogromnych kwot. Dotychczas największa kumulacja w Lotto miała miejsce 7 maja 2016 roku. Do wygrania było aż 57 800 000 zł.

Najwyższe wygrane w historii LOTTO
Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

