W losowaniu, które odbyło się w czwartek w Studiu Lotto, maszyna wytypowała następujące liczby: 1, 11, 21, 22, 31 i 41. Szybko na jaw wyszło, że taki zestaw znalazł się aż na 11 kuponach. Taka ilość "szóstek" oznacza jednak złą wiadomość dla szczęśliwych graczy, gdyż będą oni musieli podzielić się trzymilionową wygraną. Do każdego z nich trafi jedynie 220 722,30 zł, na dodatek pomniejszone o 10-procentowy podatek od wysokich wygranych.

Co sprawiło, że taki zestaw liczb okazał się tak popularny? Prawdopodobnie dlatego, że po zakreśleniu na kuponie układają się w dość charakterystyczny wzór. To jednak tylko jedna z wielu teorii, gdyż wszystko wskazuje, że był to typowy zbieg okoliczności.

Gdzie trafią wygrane w Lotto?

Gdzie padły wygrane w tym dość nietypowym losowaniu Lotto? Jak informuje Totalizator Sportowy, szczęśliwe i jednocześnie "pechowe" kupony wypełniono niemal we wszystkich zakątkach kraju.

Trzy szczęśliwe kupony wypełniono w Trójmieście. Dwa w Gdyni, w punktach Lotto przy ul. Władysława IV i Chylońskiej oraz w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża.

Kolejnym regionem, gdzie padły "szóstki" jest Podkarpacie. Kupony z "szóstką" wypełniono w Rzeszowie przy ul. Witosa i Rakszawie. Dwie wygrane trafią też do graczy ze Śląska. Kupony z sześcioma prawidłowymi liczbami zostały wypełnione w Sosnowcu i Tarnowskich Górach.

Kolejne wygrane trafią do Płocka, Stęszewa w Wielkopolsce. Miejsca, z których pochodzą dwaj pozostali gracze, pozostają nieznane, gdyż zdecydowali się oni zagrać za pośrednictwem strony lotto.pl.

Rekord padł 30 lat temu

Losowanie z 7 listopada nie jest jednak najbardziej pechowym w historii Lotto. Takie zdarzenie miało miejsce 30 lat temu. Prawdziwym "czarnym dniem" dla lottomilionerów okazał się 30 marca 1994 roku, gdy "szóstkę" trafiło aż 80 graczy, zakreślając na kuponach liczby: 11, 16, 23, 30, 35 i 41.

To "nieszczęście w szczęściu" daje jednak trochę powodów do radości. Wygrana, chociaż niższa niż wszyscy przewidywali, to wciąż pokaźna kwota. Za 200 tysięcy złotych można spełnić wiele marzeń, np. wybrać się w egzotyczną podróż, kupić nowy samochód lub zafundować sobie liczne przyjemności.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

