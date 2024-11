Co tam się wydarzyło?

1, 11, 21, 22, 31, 41 - takie liczby zostały wylosowane podczas wtorkowego losowania w studiu Lotto, w którym kumulacja wynosiła 3 miliony złotych. Nietrudno więc wyobrazić sobie radość osoby, która na swoim kuponie miała dokładnie te same liczby. Niestety gracz, a dokładniej gracze, nie otrzymają siedmiocyfrowej wygranej. Na ich konto wpłynie niespełna 200 tysięcy złotych, czyli 220 722,30 zł pomniejszone o 10-procentowy podatek. Dlaczego? Przyczyną w tym przypadku okazał się "nadmiar szczęścia".

Podczas wtorkowego losowania Lotto doszło do dość niecodziennej sytuacji. Okazało się bowiem, że "szóstkę" trafiła nie jedna, nie dwie, lecz aż 11 graczy! Oznacza to, że trzymilionowa pula została sprawiedliwie podzielona na 11 części.

To "nieszczęście w szczęściu" daje jednak sporo powodów do radości. Wygrana, chociaż niższa niż wszyscy przewidywali, to wciąż pokaźna kwota, którą można wydać na liczne przyjemności.

Na chwilę obecną nie wiadomo, w jakich miastach padły wygrane. Czekamy na oficjalne informacje z Totalizatora Sportowego.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

