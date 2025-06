Płatne parkingi sprawiają sporo problemów zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym, którzy nie zawsze są w stanie odnaleźć się w gąszczu podstref i obowiązujących w nich taryf. O pomyłkę w tym przypadku nietrudno. Czasem zdarza się kupić bilet na niewłaściwą strefę, co może skutkować opłatą dodatkową. Są też sytuacje, gdy kierowcy zupełnie nieświadomie przepłacają za postój. Doświadczył tego nasz czytelnik, który wydał w parkomacie dużo więcej niż powinien. Niestety regulamin SPP okazał się w tym przypadku bezlitosny. Pan Artur musiał się więc pogodzić z tym, że za swoją pomyłkę musiał zapłacić wyższą cenę.

Jak informuje nasz czytelnik, sytuacja miała miejsce 14 lutego, w centrum Szczecina.

"Tego dnia zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie urodzinowe do lokalu przy ulicy Kaszubskiej, która znajduje się w strefie płatnego parkowania. Nie było to dla mnie zaskoczeniem – w wielu miastach takie strefy są standardem. Po zaparkowaniu pojazdu udałem się więc do najbliższego parkometru, by uiścić opłatę"