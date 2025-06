Bez parkomatu lub aplikacji. Po prostu zeskanuj kod QR i zapłać za parkowanie

Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 06.06.2025? To duża kasa!

Nowa usługa umożliwia wnoszenie opłat za postój bez pośrednictwa parkomatu czy aplikacji mobilnych. Aby rozpocząć transakcję, wystarczy skierować smartfon z dostępem do internetu na kod QR umieszczony na parkomacie. Po zeskanowaniu kodu, kierowca trafia do serwisu transakcyjnego, gdzie określa czas parkowania, wpisuje numer rejestracyjny i adres e-mail. Trzeci krok to wybór formy płatności: BLIK, Apple Pay lub Google Pay.

- Usługa umożliwia wnoszenie opłat za postój w SPP i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania bez pośrednictwa parkomatu czy aplikacji mobilnych – informuje Wojciech Jachim, rzecznik NiOL.

Bezpieczne i wygodne parkowanie

Kody QR są unikalne dla lokalizacji, dzięki czemu użytkownik ogranicza ryzyko opłaty za niewłaściwą strefę czy podstrefę. Przy następnych płatnościach serwis „podpowiada” numer rejestracyjny i adres e-mail. Na podany podczas transakcji adres e-mail kierowca otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty. 10 minut przed zakończeniem czasu parkowania serwis przysyła przypomnienie z opcją przedłużenia parkowania.

Gdzie szukać kodów QR?

QR Kody znajdują się na naklejkach umieszczonych z boku parkomatu. Nowa forma płatności za postój jest już dostępna w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Obecnie kody QR są rozklejane w SPP.

- Do końca przyszłego tygodnia będzie można z nich korzystać w całej Strefie Płatnego Parkowania - dodaje Wojciech Jachim.

Tutaj płatność QR kodem działa już od dawna

Opłata za postój przez kod QR od ponad roku jest dostępna także na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych, parkingu Arena Szczecin oraz przy przychodniach na ul. Kadłubka i Ku Słońcu. Dostawcą usługi płatności poprzez QR kod jest polska firma Paymove.

