Sensacja na Bałtyku. Niemcy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli na horyzoncie

Sensacyjne zjawisko na Morzu Bałtyckim. W pobliżu niemieckiej wyspy Rugia zaobserwowano młodego samca humbaka, znanego również jako wieloryb garbaty. To niezwykle rzadki widok, ponieważ te majestatyczne ssaki pojawiają się w tym rejonie sporadycznie. Niemieckie media donoszą, że obecność wieloryba wywołała niemałe poruszenie wśród turystów i lokalnych mieszkańców. Co ciekawe, eksperci mają już kilka teorii na temat tego, co skłoniło wieloryba do tak dalekiej podróży na Bałtyk.

i Autor: Grzegorz Kluczyński, FB / Sundblick Sensacja na Bałtyku. Niemcy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli na horyzoncie