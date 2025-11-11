Pięć osób z zarzutami po zgonie 23-latka! Podejrzany o śmiertelne dźgnięcie nadal sie ukrywa. Dramat w Szczecinku

Michał Michalak
Michał Michalak
PAP
PAP
2025-11-11 7:39

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie poinformowała o postawieniu zarzutów pięciu osobom zatrzymanym w związku z bójką w Szczecinku, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę, 9 listopada. W wyniku tego zdarzenia zmarł 23-latek, który został ugodzony nożem przez jednego z mężczyzn, który nadal jest poszukiwany. Z trzema innymi osobami zaplanowano czynności na wtorek, 11 listopada.

  • W Szczecinku doszło do tragicznej bójki, w której wyniku zginął 23-letni mężczyzna.
  • Pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w bójce, a jeden z nich odpowie za użycie pałki.
  • Prokuratura wnioskuje o areszt dla zatrzymanych, a tożsamość głównego podejrzanego jest już znana.
  • Co doprowadziło do tak brutalnego starcia i jakie będą dalsze kroki śledztwa?

Szczecinek. Pięć osób z zarzutami po śmiertelnej bójce

Zarzut udział w bójce usłyszało pięć osób usłyszało pięciu mężczyzn zatrzymanych po śmierci 23-latka w Szczecinku. Jedna z nich odpowie ponadto za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, bo w czasie zdarzenia używała pałki. Prokuratura skierowała wobec wszystkich wnioski o tymczasowe aresztowania, które nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Zatrzymane są też trzy osoby, z którymi nie dokonano jeszcze czynności procesowych. Są one zaplanowane na jutro (na wtorek, 11 listopada - przyp.red.) - powiedziała PAP Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Policja zatrzymała także jedną z dwóch poszukiwanych osób, jednak nie jest to osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem 23-latka; tożsamość ukrywającego się mężczyzny jest znana służbom. Szczecinecka prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników.

Do nocnej bójki w Szczecinku z udziałem co najmniej kilkunastu osób (w wieku ok. 20 lat) doszło w centrum miasta w nocy z soboty na niedzielę, 9 listopada. Trzech młodych mężczyzn trafiło do szpitala. Dwóch z nich, po opatrzeniu, opuściło placówkę. Lekarzom nie udało się natomiast uratować życia 23-latka, który zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Zabójstwo w Szczecinku

