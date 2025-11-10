Gacek - legenda Szczecina, o której usłyszał cały świat

Kot Gacek, który przez długi czas mieszkał w centrum Szczecina, zdobył ogromną popularność dzięki użytkownikom Google Maps. Internauci uznali go za lokalną atrakcję, a turyści z całego świata przyjeżdżali do miasta, by go zobaczyć. O Gacku pisały największe media informacyjne. Obecnie kocur cieszy się zasłużoną emeryturą w domu z rodziną i innymi kotami, a po kuracji odchudzającej trudno go rozpoznać. Mimo to Szczecin nie zapomniał o swoim „Królu Śródmieścia”.

Mural z kotem Gackiem oczyszcza powietrze w Szczecinie

Na jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Rugiańskiej, w pobliżu Stawu Brodowskiego, powstał imponujący mural z podobizną legendarnego kota Gacka. Wielkoformatowe dzieło zostało już odsłonięte, zniknęły rusztowania, które jeszcze kilka dni temu stały przy bloku i można je podziwiać w całej okazałości. Jego autorem jest Bartosz Podlewski z Warszawy.

Mural nie tylko cieszy oko mieszkańców, ale również pełni ważną funkcję ekologiczną. Został namalowany farbami fotokatalitycznymi, które pod wpływem światła oczyszczają powietrze.

Dzięki zawartości dwutlenku tytanu, farba w obecności tlenu i wilgoci rozkłada zanieczyszczenia, takie jak smog, alergeny, bakterie, grzyby i wirusy, neutralizując je do nieszkodliwych substancji. To innowacyjne rozwiązanie przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Pomorze Zachodnie stawia na ekologiczne murale

Mural z kotem Gackiem to tylko jeden z 11 tego typu projektów realizowanych na Pomorzu Zachodnim. Konkurs ogłoszony przez region cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło aż 87 projektów. Mieszkańcy również aktywnie uczestniczyli w wyborze najlepszych grafik, oddając ponad 13 tysięcy głosów w internetowym głosowaniu. Ostateczny wybór należał do komisji konkursowej, która brała pod uwagę zarówno głosy mieszkańców, jak i własne oceny.