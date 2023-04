Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w najbliższym losowaniu 01.04.2023? To nie prima aprilis!

Kot Gacek mieszka w niewielkiej budce ustawionej pod ścianą kamienicy przy ul. Kaszubskiej. Tam można spotkać go najczęściej, chociaż bywa równie często widziany na znajdującym się nieopodal deptaku prowadzącym do Galerii Kaskada. Ostatnio zrobiło się o nim głośno w całej Polsce, a także poza jej granicami. Jego sława dotarła nawet za ocean.

Gacek niechętnie udziela wywiadów, ale dla "Super Expressu" zrobił wyjątek i przyjął zaproszenie do programu "Rzucam hasło". Zobaczcie i posłuchajcie, co najsłynniejszy szczeciński kocur ma ciekawego do powiedzenia!

"Rzucam hasło" to krótkie rozmowy w formule Q&A, których bohaterami są zarówno celebryci znani z telewizji czy pierwszych stron gazet, a także osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Wcześniej gośćmi "Rzucam hasło" byli już m.in.: bohater programu "Królowe Życia" Arek "Kocik" Zgorzelski, znany z HGTV i TVN architekt Krzysztof Miruć, pierwsza kobieta ksiądz w Szczecinie Izabela Sikora i prezydent Szczecina Piotr Krzystek.