Dino coraz śmielej wkracza do dużych miast

Do tej pory sklepy Dino były kojarzone głównie z mniejszymi miejscowościami i wsiami. Sieć obrała taką strategię i odniosła sukces, zyskując popularność wśród klientów ceniących lokalne produkty i bliskość sklepu. Jednak od jakiegoś czasu Dino coraz śmielej wkracza do dużych miast. Ostatnio głośno zrobiło się o sklepie tej sieci w warszawskim Wilanowie, co spotkało się z dużą krytyką ze strony mieszkańców, między innymi z powodu estetyki sklepu, która zdaniem wielu nie pasowała do prestiżowej dzielnicy. "Afera" z Dino w Wilanowie odbiła się szerokim echem w całej Polsce i stała się obiektem drwin internautów. Na ten temat stworzono dziesiątki memów, które krążyły w mediach społecznościowych.

Nowe Dino w Szczecinie. Mieszkańcy Wilanowa mogą tylko pozazdrościć

W Szczecinie jest już jeden sklep sieci Dino, który od kilku lat funkcjonuje przy ul. Dmowskiego w Żydowcach. To charakterystyczny pawilon, niczym nie różniący się od pozostałych placówek tej sieci. Jednak już wkrótce zostanie otwarty kolejny - przy ul. Gryfińskiej w Zdrojach. Jednak jego wyglądu mieszkańcy warszawskiego Wilanowa mogą tylko pozazdrościć. Nie będzie on mieścił się w wolnostojącej hali, lecz na parterze nowego budynku Przychodni Portowej, którego budowa dobiega końca. Jak informuje portal wSzczecinie.pl, sklep może zostać otwarty jeszcze w tym roku. A to dopiero początek ekspansji.

Dino kontra Biedronka: Walka o klienta w Polsce

Dino to polska sieć, która z powodzeniem rzuca wyzwanie portugalskiej Biedronce. Pierwszy sklep tej sieci powstał w 1999 w Krotoszynie, Obecnie pod względem liczby sklepów Dino znajduje się na drugiej pozycji w Polsce, licząc blisko 3 tysiące placówek. Liderem wciąż pozostaje Biedronka, która zbliża się do 4 tysięcy sklepów. Trzeci na podium jest Lidl, który w naszym kraju ma ponad tysiąc placówek.

Czy Dino uda się zdobyć silną pozycję w dużych miastach i zagrozić dominacji Biedronki? Czas pokaże. Jedno jest pewne – konkurencja na rynku detalicznym w Polsce rośnie, co z pewnością przełoży się na korzyści dla klientów.

