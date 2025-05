Szukali go od dawna. Wpadł przez... słoik Nutelli!

A to pech!

Wielki powrót do Szczecina. Dwa żaglowce zacumowały u stóp Wałów Chrobrego

Nowy park narodowy coraz bliżej. Podjęto ważną decyzję. "To unikatowy teren na mapie Europy"

Pendolino wydłuża trasę na wakacje

Dotychczas trasa Pendolino z Warszawy kończyła się w Szczecinie. Od 18 czerwca połączenie zostanie wydłużone aż do Świnoujścia. Pierwszy kurs ze stolicy zaplanowano na 18 czerwca. Mieszkańcy Warszawy i okolic będą mogli dotrzeć nad morze w ciągu 5 godzin i 37 minut. Z Warszawy pociąg wyruszy o godzinie 16:00, by dotrzeć do stacji w Świnoujściu o godz. 21:37.

Z tego połączenia skorzystają również mieszkańcy Wielkopolski. Pendolino zatrzyma się w Poznaniu o godz. 18:26.

W przeciwną stronę Pendolino wyruszy o godzinie 6:22, do Poznania przyjedzie o godz. 9:32, a do Warszawy - o 11:59.

Koleje Dolnośląskie z "Premium Nadmorskim"

Ciekawą propozycję dla wybierających się latem nad morze mają także Koleje Dolnośląskie. W każdy wakacyjny weekend, od 21 czerwca do 31 sierpnia, uruchamiane będzie bezpośrednie połączenie na trasie Wrocław - Świnoujście. W soboty pociągi będą wyjeżdżać z Wrocławia o godz. 6:31 i przyjadą do Świnoujścia o 11:38.

W niedziele "Premium Nadmorski będzie wyruszać w drogę powrotną. Odjazd ze Świnoujścia o godz. 15:22, przyjazd do Wrocławia o godz. 20:16.

"Premium Nadmorski" pokona trasę z Wrocławia do Świnoujścia w czasie około 5 godzin.

To już drugi sezon, gdy Koleje Dolnośląskie uruchamiają wakacyjny pociąg nad morze. W ubiegłym roku z połączenia "Premium Nadmorski" skorzystało blisko 7,5 tys. pasażerów.

– Ogromne zainteresowanie połączeniem do Świnoujścia było dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem, dlatego zdecydowaliśmy się je ponownie uruchomić, spełniając oczekiwania mieszkańców Dolnego Śląska, jak i turystów – mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. - To najlepszy dowód na to, że kolej może łączyć regiony i ludzi.

Trasa "Premium Nadmorskiego" będzie przebiegać przez główne miasta zachodniej Polski z postojami na stacjach: Wrocław Główny – Legnica – Lubin – Głogów – Zielona Góra Główna – Szczecin Dąbie – Międzyzdroje – Świnoujście.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie