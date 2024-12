W niewiele ponad 4 godziny do Warszawy

Chociaż pendolino jeździ po polskich torach już od dziesięciu lat, dopiero teraz ten nowoczesny pociąg zadebiutował w Szczecinie. W nowym rozkładzie jazdy, obowiązującym od 15 grudnia, poranne pendolino wyjeżdża ze Szczecina przed godz. 8:00, powrotny skład wyjeżdża z Warszawy o godz. 16:00 i dojeżdża do celu po godz. 20:00. Po drodze zatrzymuje się na stacjach: Szczecin Dąbie, Stargard, Krzyż, Poznań Główny, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna.

Pociąg ma pokonywać trasę ze Szczecina Głównego do Warszawy Centralnej w 4 godziny i 18 minut (do Warszawy Wschodniej 4 godziny i 25 minut). Podróż między Szczecinem i Poznaniem zajmuje niespełna dwie godziny. Na trasie między Szczecinem a Warszawą pendolino może jechać obecnie z maksymalną prędkością 160 km/h.

Podróż może być jeszcze krótsza

Podróż może się jeszcze nieznacznie skrócić. Mimo, iż przebudowa trasy kolejowej między Szczecinem i Poznaniem już się zakończyła, prace wciąż trwają na dworcu w Stargardzie. Wciąż niezakończona jest również przebudowa dworca Warszawa Centralna.

- Nie jest to nasze ostatnie słowo - mówił w niedzielę, przed pierwszym wyjazdem pendolino do Warszawy podsekretarz stanu w MI Piotr Malepszak. -Jeszcze w przyszłym roku planujemy "urwać" z tego czasu przejazdu jeszcze 10 minut, żeby w relacji do Warszawy mocno zbliżyć się do czterech godzin. Do Poznania planujemy pojechać w przyszłym roku w około 105 minut.

Ile kosztuje bilet na pendolino Szczecin - Warszawa?

Za bilet na pociąg pendolino ze Szczecina do Warszawy trzeba zapłacić od 69 zł w klasie drugiej, gdy zamówimy go z około miesięcznym wyprzedzeniem. Ceny biletów na kolejne dni kształtują się w granicach 81-86 zł. Oznacza to, że za podróż pendolino zapłacimy mniej więcej tyle samo jak pociągiem EIC, który pokonuje tę trasę zaledwie kilka minut dłużej.