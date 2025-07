Afrykański pomór świń w Zachodniopomorskiem. Tysiące zwierząt do likwidacji

To piąte ognisko ASF ujawnione w tym roku w Polsce i pierwsze w woj. zachodniopomorskim. Chorobę służby weterynaryjne wykryły na fermie trzody chlewnej we wsi Samlino pod Golczewem, w powiecie kamieńskim. Zakażenie ASF służby potwierdziły 12 lipca. Wybitych musi zostać prawie 7,5 tys. świń.

- Depopulacja i wywóz do utylizacji mają się zakończyć 17 lipca – powiedział Maciej Prost.

Wojewódzki lekarz weterynarii podkreślił, że służby nie stwierdziły w regionie innych przypadków ASF. Wokół gospodarstwa jest strefa zapowietrzona o promieniu 3 kilometrów. Służby weterynaryjne monitorują sytuację. Okoliczni hodowcy nie mogą transportować zwierząt. Obowiązuje też zakaz polowań.

Maciej Prost zaznaczył, że określono już prawdopodobne źródło zakażenia stada ASF. W odległości 300 m od ogrodzenia gospodarstwa znaleziono truchło dzika.

- Czekamy na wyniki badań – zaznaczył.

Czym jest ASF?

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki i dziki. Okres inkubacji choroby wynosi ok. 15 dni (w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni). Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskiej temperatury i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale i w tkankach nawet przez sześć miesięcy.

ASF nie jest chorobą groźną dla ludzi, ale powoduje wysoką, nawet stuprocentową śmiertelność zwierząt.

W tym roku w Polsce ujawniono ogniska ASF w Wielkopolsce i na Pomorzu (zakażonych było 1-2 tys. świń) oraz w małym stadzie na Lubelszczyźnie.

W woj. zachodniopomorskim w 2024 r. w pow. choszczeńskim musiało zostać wybite stado liczące ponad 10 tys. świń.

- Ostatnio notujemy spadek liczby zakażonych ASF dzików. Zwierzęta podlegające odstrzałowi i padłe, znalezione w lesie, są badane – podsumował Prost.

