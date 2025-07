Rozpoczyna się remont w centrum miasta. Tramwaje muszą tu zwalniać do 10 km/h!

Torowisko w katastrofalnym stanie. Remont jest koniecznością

To miejsce prosi się o remont od wielu lat. Torowisko, które powstało blisko 40 lat temu jest w tak katastrofalnym stanie, że motorniczy muszą mocno wciskać hamulec. Tramwaje na ulicy Matejki zwalniają do 10 km/h, by nie doszło do wykolejenia. To nie tylko denerwuje pasażerów, którzy muszą się liczyć z dłuższym przejazdem i niskim komfortem podróży, ale też zagraża bezpieczeństwu.

Na początku lipca spółka Tramwaje Szczecińskie podpisała umowę z firmą Stanled I Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie na realizację zadania pn. „Remont torowiska w ul. Matejki na odcinku od ul. Piłsudskiego do Malczewskiego w konstrukcji podsypkowej”. Jak informuje szczeciński magistrat, umowa obejmuje wymianę konstrukcji podsypkowej torowiska w świetle krawężników pomiędzy jezdniami ul. Matejki wraz z drenażem i rusztem torowym. Długość remontowanego toru to łącznie około 730 m - od konstrukcji bezpodsypkowej przebudowanego torowiska na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Matejki do przystanku przy skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego.

W związku z rozpoczęciem prac w poniedziałek 21 lipca w rejonie inwestycji wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Jak zapewnia urząd miasta, "będzie ona zmieniana wraz z postępem prac, tak aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców".

W pierwszym etapie z ruchu wyłączone zostaną wewnętrzne pasy obu jezdni (w kierunku pl. Rodła i w kierunku Malczewskiego). Ruch samochodowy będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku. Taka organizacja utrzymana zostanie przez ok. tydzień, następnie kierowcom „oddana” w całości zostanie jezdnia w kierunku Malczewskiego, a wyłączony z ruchu pozostanie tylko jeden pas w kierunku pl. Rodła.

Zmiany w kursowaniu tramwajów w Szczecinie

Prace remontowe będą realizowane przy czynnej komunikacji tramwajowej, która będzie się odbywać wahadłowo, po jednym torze. Wstrzymanie ruchu tramwajowego planowane jest jedynie trzykrotnie i tylko w weekendy. Najbliższe nastąpi w dniach 26 – 27 lipca. Oznacza to zmiany w funkcjonowaniu linii 0, 5 i 11 oraz kursów dojazdowych i zjazdowych wybranych brygad linii 2, 3, 7 i 8 z Zajezdni Golęcin.

Kursowanie linii tramwajowej 11 będzie w tych dniach zawieszone. Linia tramwajowa 5 będzie wykonywała kursy w relacji Osiedle Zawadzkiego – Dworzec Niebuszewo. Na zmienionej trasie linia 5 będzie zatrzymywała się na nw. przystankach:

„Plac Rodła” (nr 11543 i 11511),

„Rayskiego” (nr 12931 i 12912),

„Plac Witosa” (nr 18912 i 18911),

„Lubomirskiego” (nr 12812 i 12811),

„Kołłątaja” (nr 12731 i 12732),

„Niemcewicza (nr 14322 i 14321),

„Dworzec Niebuszewo” (nr 14722),

„Boguchwały” (nr 14611).

Kursy w relacji: Zajezdnia Golęcin – Turkusowa, Turkusowa – Zajezdnia Golęcin, Zajezdnia Golęcin – Osiedle Zawadzkiego, Osiedle Zawadzkiego – Zajezdnia Golęcin, Zajezdnia Golęcin – Dworzec Niebuszewo, Dworzec Niebuszewo – Zajezdnia Golęcin, Zajezdnia Golęcin – Pomorzany, Pomorzany – Zajezdnia Golęcin będą realizowane przez ul. Jana z Kolna.

27 lipca, linia turystyczna 0 kursować będzie między przystankami „Plac Żołnierza Polskiego” i „Stocznia Szczecińska” zmienioną trasą przez pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, pl. Rodła, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Brama Portowa, ul. Wyszyńskiego, ul. Jana z Kolna.

Uruchomiona zostanie linia autobusowa 805, która w tych dniach kursować będzie na trasie Plac Rodła – Stocznia Szczecińska z częstotliwością: w sobotę co 15 minut w godz. 9 – 18 i co 20 minut w pozostałym okresie; w niedzielę co 20 minut. Autobusy będą zatrzymywały się na przystankach:

„Plac Rodła” (przystanek pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego, nr 11541, wspólny z linią 86, nr 11524 wspólny z liniami 1, 4, 90),

„Plac Grunwaldzki” (nr 11631, tylko w kierunku powrotnym do Placu Rodła, wspólny z liniami nocnymi 523, 524, 531),

„Matejki” (wspólne z linią nocną 525, nr 13131 i 13121),

„Parkowa” (wspólne z linią nocną 525, nr 13221 i 13211),

„Dubois” (wspólne z liniami nocnymi 525 i 526, nr 13312; wspólny z linią nocną 525, nr 13332),

„Antosiewicza” (nr 16511),

„Stocznia Szczecińska” (wspólny z liniami nocnymi 525 i 526, nr 16421).

Prace powinny zakończyć się na początku listopada. Koszt remontu torowiska to 4 499 392,94 zł.

