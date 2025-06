Niemcy krytykują: Bałtyk zawiódł ich po całości. "To niedopuszczalne"

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 16 maja późnym wieczorem w zajezdni Golęcin. Motornicza tramwaju linii 6 podczas obchodu drugiego wagonu zauważyła brak szyby w bocznym oknie. W trakcie awaryjnego zjazdu do zajezdni znalazła zdemolowaną szybę w pobliżu przystanku Światowida. Leżała na środku torowiska. Sprawa została zgłoszona na policję.

Incydent został zarejestrowany przez kamerę znajdującą się we wnętrzu wagonu. Spółka Tramwaje Szczecińskie postanowiła opublikować nagranie. Gdy nastoletni wandale stali się "sławni", sami postanowili zgłosić się na policję.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, W czwartek, 5 czerwca do komisariatu zgłosiło się dwóch 17-letnich mieszkańców Szczecina, którzy przyznali się do wybicia szyby w tramwaju. Obaj wyrazili skruchę i w pełni przyznali się do popełnionego czynu.

„Nastolatkowie usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia w związku z wybrykiem chuligańskim”

– informuje policja.

Teraz sprawa zostanie przekazana do sądu, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych.

Za uszkodzenie mienia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku, gdy czyn ma charakter chuligański, sąd może wymierzyć karę w górnej granicy ustawowego zagrożenia. Dodatkowo, sprawcy mogą zostać zobowiązani do naprawienia szkody, czyli pokrycia kosztów wymiany szyby w tramwaju.

