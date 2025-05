"Amatorzy tramwajowej tapicerki" już nie są anonimowi! Policja pokazała ich twarze

Wystarczyła minuta, by doprowadzić wnętrze tramwaju do ruiny. To była totalna demolka! Do zuchwałego aktu wandalizmu doszło 26 kwietnia, około godz. 16:50 na pętli tramwajowej Gocław. Wszystko działo się w drugim wagonie składu, poza zasięgiem wzroku motorniczego, jednak pod okiem kamer.

- Chirurgiczną aktywność kobiety i mężczyzny w średnim wieku uwiecznił zainstalowany wewnątrz tramwaju monitoring - tłumaczył Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich. - Oboje wsiedli do szóstki dużo wcześniej i czekali na moment aż wagon całkowicie opustoszeje. Na pętli na Gocławiu, nie krępując się otwartymi drzwiami, błyskawicznie „oskalpowali” osiem oparć i dwa siedziska. Zajęło im to niecałą minutę.

Sprawcy schowali łup do torby, wysiedli z tramwaju i oddalili się w nieznanym kierunku. Szkody oszacowano na około 5 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu Szczecin - Nad Odrą, którzy prowadzą postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód. Policja opublikowała wizerunki sprawców i apeluje do osób mogących pomóc w ich identyfikacji.

Osoby, które rozpoznają przedstawione osoby lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą pod numerem telefonu 47 781 91 04.

