Wypadek pod Postominem. 6-osobowa rodzina rozbiła się o drzewo

Sześć osób osób zostało rannych w wypadku między miedzy Królewem a Korlinem, pod Postominem, w województwie zachodniopomorskim. Wszystko działo się we wtorek, 15 lipca, ok. godz. 17 na prostym odcinku drogi powiatowej prowadzącej w kierunku Jarosławca.

- Prowadzący volkswagena tourana 40-latek zjechał nagle z jezdni, z nieznanych jak na razie przyczyn, i uderzył w drzewo - powiedziała "Super Expressowi" asp. szt. Kinga Warczak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Razem z nim podróżowali: 44-letnia kobieta, 53-letni mężczyzna i troje dzieci w wieku: 5, 12 i 14 lat. Najmłodsza z całego grona dziewczynka odniosła najpoważniejsze obrażenia ciała i została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Koszalinie. Do tej samej placówki trafiły też dwie inne osoby, natomiast kierowca pojazdu został przetransportowany do szpitala w Sławnie. Pozostałe osoby karetki pogotowia zawiozły do szpitala w Słupsku.

Wszyscy poszkodowani to mieszkańcy województwa śląskiego i jak informuję strażacy, członkowie jednej rodziny.

- Jak wiemy, samochodem podróżowała 6-osobowa rodzina, która była tylko zwiedzać miejscowość Ustka i miała wrócić z powrotem na wypoczynek do Jarosławca - czytamy na profilu facebookowym Ochotniczej Straży Pożarnej Rusinowo.

Na miejscu interweniowało w sumie: 5 karetek pogotowia, 6 zastępów straży pożarnej:

OSP Rusinowo🚒;

OSP Naćmierz 🚒;

OSP Chudaczewo🚒;

OSP Karsino 🚒;

OSP Łącko;

JRG Darłowo

oraz policja i śmigłowiec LPR. Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

