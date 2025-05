Niebywałe!

Totalna demolka w szczecińskim tramwaju! Prezydent w szoku: "Niewiarygodne. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było"

Wystarczyła minuta, by doprowadzić wnętrze tramwaju do ruiny. To była totalna demolka! Policja poszukuje dwóch osób, które zdewastowały tramwaj linii nr 6 w Szczecinie. Jak informują Tramwaje Szczecińskie, do zdarzenia doszło w kwietniu na pętli Gocław. Kobieta i mężczyzna poczekali do momentu, gdy pasażerowie opuszczą pojazd i zaczęli wycinać fragmenty tapicerki z siedzeń. W ten sposób uszkodzili osiem oparć i dwa siedziska.