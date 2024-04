Eska Let's Bike wraca do Szczecina. To wyjątkowe rowerowe święto!

Wzory, na widok których można dostać oczopląsu czy prawdziwa kakofonia "gryzących się" kolorów i gradientów - to codzienność w pojazdach komunikacji miejskiej. Siedzenia w autobusach czy tramwajach wyglądają podobnie w różnych miastach w Polsce, a także za granicą. Czasem są to abstrakcyjne wzorki, czasem dziwne plamki, a czasem kombinacje kropek, kresek i figur geometrycznych - najczęściej o dość przypadkowej kolorystyce.

Niby rzecz gustu, jednak zdecydowana większość osób podróżujących transportem zbiorowym mówi bez ogródek: "Są koszmarne!" i zadaje sobie pytanie: "Kto to projektował?". Niektórym kolorystyka siedzeń kojarzy się ze "słusznie minionymi" czasami PRL, gdzie często dominowała bylejakość i mało kto przejmował się jakąkolwiek estetyką.

Wzory na fotelach w tramwajach i autobusach to jednak już czasy współczesne. W miastach coraz częściej spotykamy coraz nowsze pojazdy, których wiek nie przekracza kilku lub maksymalnie kilkunastu lat. Nie tak dawno w Szczecinie zorganizowany został nawet "plebiscyt", w którym mieszkańcy mogli zdecydować o tym, jaki wzór znajdzie się na siedzeniach w publicznym transporcie. Do wyboru było kilka wzorów, jednak nie były one zbyt wyszukane. Ostatecznie wygrały "plamki" z niebiesko-zielonym gradientem - równie mało atrakcyjne jak większość wzorów spotykanych w wielu innych miastach. Są one stosowane w fabrycznie nowych lub remontowanych pojazdach. Jednak w tych starszych wciąż możemy znaleźć nieco inne wzory, niektóre z nich są dość zaskakujące, gdyś do złudzenia przypominają... plemniki!

Dlaczego siedzenia w tramwajach i autobusach są brzydkie? To sprytny trik!

Są różne teorie mające na celu wyjaśnić, dlaczego w tramwajach i autobusach pasażerowie muszą siedzieć na brzydkich siedzeniach. Jedna z nich jest taka, że nieatrakcyjne, krzykliwe wzory mają za zadanie odciągnąć uwagę od ewentualnych zabrudzeń tkaniny, które są powszechne. Pojazdami komunikacji miejskiej podróżują bowiem tysiące pasażerów dziennie, pozostawiając na siedzeniach brud, pot, włosy i drobne śmieci. Tego niestety nie da się uniknąć. Nawet pomimo regularnego czyszczenia, tapicerka pozostaje wyjątkowo brudna, a gdyby była w jednolitym kolorze, brud byłby widoczny jeszcze bardziej. Brzydkie wzornictwo to po prostu sprytny zabieg, który pozwala tego uniknąć.

