Na przystanku Szczecin Pogodno wciąż trwają prace remontowo-budowlane. W przyszłości mają się tutaj zatrzymywać pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Poza nowym peronem powstaje m.in. kładka, którą będzie można łatwiej dojść do stadionu i windy. Po pracach konserwatorskich na peron wróciła zabytkowa wiata z lat 70. XX wieku, jednak obok niej, jako przedłużenie, postawiono zwykłą stalowo-blaszaną wiatę, charakterystyczną dla większości inwestycji PKP PLK. To zepsuło cały efekt i wywołało burzliwą dyskusję.

Mimo, iż żelbetowa wiata jest zabytkiem, służby konserwatorskie niewiele mogą zrobić z tym, co dzieje się w jej sąsiedztwie, gdyż peron nie jest objęty ochroną konserwatorską. To wyłącznie dobra wola inwestora, czyli PKP PLK.

I to właśnie na PKP PLK zmianę planów próbują wymusić sami mieszkańcy. Powstały już dwie petycje w sprawie. Autorem pierwszej petycji jest inicjatywa "Nowy Szczecin", pod którą podpisało się ponad 400 osób. Druga petycja to pomysł inicjatywy „Zachodniopomorskie Naszym Domem”, pod którą zebrano ponad 250 podpisów. Obie są adresowane do prezesa zarządu PKP PLK S.A. Piotra Wyborskiego. W obu petycjach powołano się na przepisy prawa budowlanego, które stanowi, że "w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości".

