Inspekcja Handlowa w Szczecinie przeprowadziła w lipcu i sierpniu kontrole w miejscowościach turystycznych, takich jak Pustkowo, Dziwnów, Wisełka, Międzyzdroje, Szczecin i Wolin. Sprawdzano m.in. stacje paliw, wypożyczalnie sprzętu sportowego, obiekty hotelarskie, parkingi i wypożyczalnie kamperów. Jak informuje rzeczniczka prasowa Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Beata Manios, kontrole dotyczyły „prawidłowości uwidocznienia cen”. W wyniku kontroli wszczętych zostanie 18 postępowań administracyjnych zmierzających do wymierzenia kary w związku z nieprawidłowościami w uwidacznianiu cen.

Hotele i restauracje na cenzurowanym. Jak oszukują turystów?

Nieprawidłowości stwierdzono m.in. w dwóch hotelach, gdzie nie były uwidocznione ceny noclegów oraz dodatkowych usług, takich jak parking czy opłata za zwierzę. Jak podkreśla Beata Manios, cennik musi być dobrze widoczny, w miejscu ogólnodostępnym, np. w recepcji. Dodaje, że opłaty za nocleg nie mogą być podawane w przedziale „od - do”, a katalog z cenami powinien znajdować się również w pokojach.

We wspomnianych obiektach hotelowych nierzetelnie przygotowano także restauracyjne menu i cennik, nie określając ilości „potrawy lub wyrobu”. Podobne uchybienia stwierdzono w jednym z parkingów, gdzie cennik nie był czytelny dla wjeżdżających, a na stacji paliw ceny były nieprawidłowo wyliczone. W namiocie handlowym, gdzie sprzedawano m.in. kosmetyki, zabrakło cen jednostkowych.

Ukryte koszty i brak informacji. Na co uważać?

Kontrole przeprowadzono również w ośmiu lokalach gastronomicznych w Szczecinie, Pobierowie, Kołobrzegu i Mielnie. W pięciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Inspekcja Handlowa wszczęła postępowania administracyjne. W jednym z lokali część pozycji w cenniku była rozmazana i niemożliwa do odczytania. Pozycje wskazane na paragonie podane były natomiast w sposób ogólny - np. „ryba” czy „napój”, bez nazwy towaru i gramatury.

Brak cen jednostkowych oraz informacji o ilości potrawy stwierdzono również w punktach gastronomicznych znajdujących się w czterech z pięciu sprawdzanych sal zabaw w Kołobrzegu i Szczecinie.

Konsekwencje dla nieuczciwych przedsiębiorców. Jakie kary grożą?

Po wykryciu nieprawidłowości zostaną wszczęte postępowania administracyjne, które mogą zakończyć się wymierzeniem kar w wysokości do 20 tysięcy złotych. W przypadku tzw. recydywy przedsiębiorcom grozi nawet 40 tysięcy złotych kary.

Nieuczciwe praktyki hotelarzy. Bezprawnie używają nazwy "hotel"?

Rzeczniczka podkreśliła, że to jedynie niewielka część kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” zweryfikowano m.in. osiem obiektów hotelarskich w Szczecinie i regionie. W pięciu przypadkach stwierdzono bezprawne używanie nazwy „hotel” lub „pensjonat”. Natomiast dwóch hotelarzy oznaczyło swój obiekt czterema gwiazdkami, mimo że nie posiadali dokumentu potwierdzającego kategorię obiektu.

Niektóre obiekty oferujące noclegi bezprawnie używają nazwy „hotel” nie tylko w reklamie zewnętrznej, ale również w cenniku, na wizytówkach i stronach internetowych. Stanowi to wykroczenie. W lipcu i sierpniu Inspekcja Handlowa w Szczecinie nałożyła sześć mandatów karnych o łącznej wartości 1850 zł.

Apel do turystów. Jak nie dać się oszukać na wakacjach?

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Maciej Buczek w rozmowie z PAP apeluje do turystów o zachowanie zdrowego rozsądku podczas wyjazdów wypoczynkowych.

- Dobrze jest zapoznać się z ofertą przedsiębiorcy, która powinna być czytelna, pełna, rzetelna – podkreśla Maciej Buczek.